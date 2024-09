Está contenido el fuego en autopista a Carlos Paz y hay nuevo foco en Salsacate

Está circunscripto y contenido el incendio forestal desatado ayer en una zona conocida como La Mezquita, entre La Calera y la autopista Córdoba-Carlos Paz, al oeste de la avenida de Circunvalación, en la provincia de Córdoba.

Cuatro bomberos voluntarios de las localidades de Saldán y Mendiolaza fueron trasladados hasta el Instituto del Quemado con quemaduras en distintas partes del cuerpo: dos de ellos quedaron internados en el mencionado nosocomio.

Uno de los afectados es el segundo jefe de bomberos de Mendiolaza y estuvo en terapia intensiva, no requirió entubamiento ni respirador.

Por otra parte, cerca de la medianoche se conoció que se inició un nuevo foco de fuego en la localidad de Villa del Dique, en el departamento Calamuchita, en la que había riesgo de que algunas viviendas fueran afectadas por las llamas.

Viva la Radio Bomberos combaten un incendio entre La Calera y la autopista Córdoba-Carlos Paz Video

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner, informó que se habían movilizado varios cuarteles de bomberos, incluyendo los de La Calera, Malagueño, Saldán, Villa Allende, Carlos Paz, Bialet Massé, Santa María de Punilla y Mendiolaza gracias a los múltiples llamados de los vecinos del lugar.

Schreiner aclaró, en diálogo con Cadena 3, que el incendio en la autopista Carlos Paz ha sido "circunscrito", aunque aún hay llamas visibles dentro del perímetro afectado de aproximadamente 20 kilómetros. "Faltan todavía, están trabajando allí muchos bomberos de los cuarteles, fundamentalmente los cuarteles de La Calera y Malagueño", explicó.

El foco que se inició en el predio del tercer cuerpo, cerca de una estación de servicio, fue rápidamente controlado para evitar riesgos mayores. "El protocolo que seguimos es cuidar primero vidas, salvaguardar vidas, bienes y después la naturaleza", detalló Schreiner. En cuanto a los cuatro bomberos afectados por el humo, afirmó que "los cuatro están bien".

En Traslasierra, se reporta un nuevo foco en Villa del Dique, donde se ha puesto en marcha un operativo de defensa de viviendas. "Se trabajó con 104 bomberos en una hora, defendiendo las casas", comentó.

Ayer, la autopista Córdoba-Carlos Paz estuvo cerrada por varias horas debido a los incendios, pero actualmente está habilitada, lo que facilita el desplazamiento de los equipos de emergencia.

Además, se han sumado a las labores de extinción dos aviones hidrantes provenientes de Alta Gracia. Un total de 60 personas están abocadas a las tareas de extinción del fuego.

Respecto de las condiciones climáticas, el vocero advirtió que el riesgo de incendios forestales es extremo, con temperaturas que alcanzan los 30° y vientos del norte, que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

Incendio en Salsacate

El jefe de bomberos de Salsacate, Luis Molina, informó sobre un nuevo foco de incendio activo en Córdoba, originado durante la noche en un área conocida como El Volcán, en las sierras. "Estamos acá ya con el personal combatiendo este incendio que se originó en las horas de la noche", comentó Molina.

El incendio, que se desarrolla en un pastizal pajonal, presenta un alto riesgo debido a las condiciones del terreno y al viento constante que favorece su rápida propagación. "Corre muy rápido, es muy veloz por el viento. La zona es muy adecuada a esto y el viento no cesa nunca", explicó el jefe de bomberos.

Molina también destacó las dificultades de acceso a la zona, indicando que el equipo de bomberos tarda aproximadamente una hora en llegar. "Lamentablemente se generan focos importantes por ese tiempo. Más el aviso y las pequeñas demoras se hacen grandes los focos", añadió.

A pesar de la situación, el jefe de bomberos aseguró que no hay peligro de interfase, ya que la zona afectada carece de viviendas cercanas. "Por lo que me está diciendo, son pajonales lo que se está llamando. No hay población vivienda en esa zona", afirmó Molina, quien también mencionó que no ha sido necesario evacuar a la población. "Han logrado llegar a tiempo ahí la gente y trabajar sobre el lugar", señaló.

Finalmente, el vocero hizo un llamado a la comunidad: "Apenas vean una columna de humo, que llamen urgente al 0800 888 38346 para que los bomberos lleguen rápido".

Informes de Lucía González, Celeste Benecchi, Alejandro Bustos, Abelardo Fonseca y Jorge Mercado.