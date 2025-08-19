Una española cruzó a nado el Beagle y sueña con hacer triatlón en la Antártida

FOTO: Begoña Alday, la triatleta española que desafía a sus límites.

Begoña Alday, triatleta española de 29 años, cruzó el lunes el canal de Beagle en 33 minutos, uniendo Argentina y Chile en un desafío invernal.

La triatleta, originaria de Vitoria, en el País Vasco, realizó la travesía en aguas gélidas.

En una entrevista con Cadena 3, Begoña compartió su experiencia: "Siempre digo que lo primero que yo conocí en Argentina fue Ushuaia, porque hice una escala de Buenos Aires, pero no salí del aeropuerto".

La deportista, que ha trabajado en la Antártida, se preparó para este cruce con entrenamiento en aguas frías y un fuerte soporte logístico.

Sobre la temperatura del agua, comentó: "La verdad es que el agua está bastante fría, pero el lago fue corto. Fui bastante rápido. Yo creo que también por el frío".

A pesar de las bajas temperaturas, la nadadora se sintió satisfecha con su actuación y destacó la belleza del entorno: "Es una locura ver lo cristalina que está el agua, lo limpia que está, y esa fauna marina que hay tan característica y tan bonita. Me siguieron casi todo el camino unos lobitos".

Begoña también se prepara para realizar en la Antártida lo que denominó Ironhuman Project, un proyecto personal que busca romper récords y enviar un mensaje de superación. "Trataremos de ir entre final de enero y febrero", anunció.

En cuanto a su entrenamiento, Alday explicó: "Soy triatleta de larga distancia. Entreno para hacer el Ironhuman completo en la Antártida". Su rutina incluye natación, ciclismo y carrera, además de un enfoque en la nutrición y la hidratación, crucial para evitar la deshidratación en condiciones de hipotermia.

La triatleta destacó la importancia de la mentalidad en el deporte: "Lo que llevamos al límite muchas veces es la mente. El cuerpo sigue donde le mandes".

Para seguir sus aventuras, Begoña está activa en redes sociales como @BegoAlday y @ironhuman_project.

Entrevista de "Turno Noche al Cuadrado".