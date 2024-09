Un amigo de Colapinto contó sus inicios y la emoción del debut: “Es un orgullo”

Franco Colapinto sigue dando que hablar tras su gran debut en la Fórmula 1 el pasado domingo en el circuito de Monza, consiguiendo un 12° puesto con la escudería Williams y dejando bien alta la bandera argentina.

No obstante, el piloto que ahora está en boca de todos, tuvo que hacer un sacrificio muy grande desde chico para poder llegar al tan ansiado sueño. Cadena 3 habló con uno de sus amigos cuando el oriundo de Pilar estuvo en Estados Unidos corriendo en karting internacional, justo antes de dar el salto a Europa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se trata de Matías Fernández, piloto de Villa Carlos Paz que fue campeón del Sudamericano Rotax y corrió varias veces en el Viejo Continente, pero que sobre todo forjó una relación con Colapinto cuando ambos tuvieron que correr en Estados Unidos.

“Pude compartir con él cuando yo tenía 14 y él tenía 11 años, yendo a una carrera de Las Vegas, que era una de sus primeras carreras a nivel internacional. Ahí se empezaba a ver cómo ya con esa edad estaba preparado mentalmente”.

“Un ejemplo de eso fue él con el idioma: queriéndolo aprender me decía vamos a pedirnos una comida, la pidamos nosotros sin tener la ayuda de un mayor. Entonces creo que siempre estuvo el objetivo siempre bien plantado y hasta no cumplirlo como lo hizo el fin de semana, no se lo iban a sacar”.

Los inicios de Colapinto

Un pequeño cuatriciclo, cuando tenía 4 años, y la pasión que su padre Aníbal sentía por el automovilismo fueron la inyección que necesitaba para salir en busca de la velocidad sobre ruedas como deporte.

A los 9, apoyado por su papá, comenzó a correr en karting, transitando la competencias nacionales y Rotax. Logrando dos campeonato en 2016 y 2018, año en el que comenzó a correr en Europa como piloto oficial de la fábrica de karts CRG. Para hacerlo, con 15 años, tomó la decisión de irse a vivir solo en un departamento dentro de la fábrica italiana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A los 16, comenzó a competir en la Fórmula 4 española, en un programa llamado ''Drivex School'' que contaba con la supervisión del bicampeón mundial Fernando Alonso. Ganó 11 de las 21 carreras disputadas, con 10 poles y 10 récords de vuelta. Se consagró campeón de manera anticipada.

Al final de esa gran temporada española, con el apoyo de Toyota Gazoo Racing Argentina -comandado por Daniel Herrero- fue seleccionado para participar de la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda. Un torneo de 5 fechas entre enero y febrero del 2020, logrando 1 victoria, 1 pole y dos RV. Entre los pilotos que disputaron esa serie, estaban nada menos que Yuki Tsunoda, el actual reserva de Red Bull, Liam Lawson -que estuvo en danza por la misma butaca que ocupará Franco en Williams- y el brasileño Caio Collet, de la academia de Renault que compitió con él en F3.

"Hablar de un Fernando Alonso que apostó a su talento hace cuatro años en subirlo a su equipo de fórmula 4, que hoy en día esté peleando la posición y terminando en el puesto 11 y 12 sucesivamente, da la pauta de que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación se puede llegar", sostuvo emocionado Mati.

Y agregó: "Al igual de cuando éramos muy chicos también en Estados Unidos viendo la carrera de la Fórmula 1 en la tele y ahora el domingo verlo a él compitiendo contra los que hace casi ocho años los estábamos viendo por televisión es increíble".

En ese sentido, remarcó el trabajo "excepcional" de su padre, Aníbal Colapinto, "dejando entrar a gente para cuidar a su hijo y llevárselo tan joven afuera, cuidarlo y poder tomar esas decisiones para que él hoy en día esté ahí, creo que eso también es uno de los pasos más importantes que ha tenido".

"Su familia ha hecho muchos sacrificios para que él esté donde esté y esté cumpliendo no solamente un sueño de él sino para un montón de argentinos que nos hemos esforzado para poder hacer la escalera y que él lo haya cumplido también nos llena de orgullo a todos a todos los que nos lo hemos acompañado en esa trayectoria", reveló Fernández.

Colapinto, quien recibió el apoyo del equipo Williams, su familia y la locura de los hinchas argentinos, se prepara para enfrentar nuevos retos en circuitos complicados como Singapur y Azerbaiyán.

"Llevar el auto completo al box al final del domingo va a ser un triunfo para él", concluyó Fernández, reflejando la esperanza y el orgullo que genera el debut de Colapinto en la Fórmula 1.

Entrevista de Turno Noche.