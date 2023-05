Hot Sale 2023: cómo aprovechar los beneficios y viajar más barato

Quienes se quedaron con ganas y no pudieron aprovechar los beneficios del Travel Sale o del PreViaje 4, tendrán una nueva oportunidad para comprar viajes con descuentos o mayor financiación. Desde hoy y hasta el 10 de mayo inclusive, se lleva a cabo el Hot Sale. Se trata de un evento de compra online, que reúne a las principales tiendas de la Argentina, que ofrecen productos exclusivos durante tres días.

A diferencia del Travel Sale, el Hot Sale reúne a muchos rubros, entre ellos los viajes. Con el Hot Sale, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico busca "fortalecer el ecosistema, fomentando el desarrollo de la oferta de bienes y servicios e impulsar el crecimiento a través de este tipo de acciones de venta masiva online”.

¿Qué se puede comprar?

Respecto del rubro turístico, participan empresas que ofrecen asistencia al viajero y alojamiento. También participan agencias de viajes y compañías aéreas.

Asistencia al viajero: fundamental para la seguridad a la hora de viajar. Por ejemplo, Assist Card ofrece descuentos que alcanzan el 40 por ciento, pago en pesos y 12 cuotas sin interés. También tiene descuentos con tarjetas de determinadas entidades financieras.

Paquetes turísticos: la agencia de viajes online Al Mundo ofrece algunos paquetes a destinos internacionales con un 30% de descuento. También cuenta con cupones de entre $30.000 y $45.000 para aplicar a los distintos productos y servicios que ofrece. Por ejemplo, una de las opciones es en el destino Panamá, por 9 noches, con todo incluido por $940.000.

Pasajes: la aerolínea de bandera ofrece seis cuotas sin interés con determinadas tarjetas para volar por destinos nacionales hasta el 30/6 y del 1/8 al 30/9 de este año.

Alquiler de autos: la empresa Rentacar cuenta con un 25% de descuento para alquilar, independientemente de la época del año.

¿Qué tener en cuenta para aprovechar el Hot Sale 2023?

Una de las claves más importantes es la comparación. Tener noción de los precios previos al evento, es fundamental para saber si lo que estamos comprando tiene un descuento o un beneficio que valga la pena. Lo mismo sucede con los precios de referencia, tener noción de cuánto suele costar un producto, será de ayuda para hacer compras inteligentes.

También es importante la flexibilidad. Estar abiertos a distintas opciones de fechas para viajar, nos dará un abanico más grande y variado de posibilidades a la hora de elegir promociones en vuelos y paquetes que ya tienen la fecha pre establecida. En el caso de los vuelos, poder mover la fecha de partida o regreso, muchas veces brinda la posibilidad de encontrar mejores tarifas.

La planificación previa es un detalle no menor para no comprar algo que quizás no es lo deseado. Saber mínimamente a qué destino queremos viajar es una de las claves para no adquirir un destino solo porque está "a buen precio".

Analizar detalladamente qué incluye cada servicio permite hacer compras más inteligentes. Puede suceder que el mismo paquete tenga distintos precios y que el de menor valor, no incluya el equipaje por ejemplo. La letra chica es otro elemento a tener en cuenta. Antes de hacer la compra es importante leer detenidamente las bases y condiciones de cada promoción, descuento o beneficio. Generalmente, en este tipo de eventos, una vez realizada la compra no hay vuelta atrás. Las políticas de devolución o cancelación son fundamentales.

Los precios en pesos y las cuotas sin interés son sin dudas grandes aliados, sobre todo en lo que refiere a pasajes aéreos en destinos nacionales.