Quién es John Fetterman, el senador de las bermudas y el canguro

Disruptivo y nada atenido a las costumbres, el senador demócrata John Fetterman volvió a desafiar las normas de etiqueta al optar por su característico atuendo informal en un evento histórico: fue a la asunción de Donald Trump con bermudas y un canguro.

Fetterman ocupa el cargo de senador por el estado de Pensilvania desde enero de 2023.

Senator John Fetterman shows up to Trump's inauguration in gym shorts and a Carhartt sweatshirt.



Wild.pic.twitter.com/1iwyqhaZfH