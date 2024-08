Juan Cruz Real y "Luifa" Artime explotaron contra el arbitraje: "Una vergüenza"

El enojo en Belgrano por el arbitraje en el partido contra Paranaense se disparó en conferencia de prensa, donde tanto el técnico Juan Cruz Real como el presidente Luis Fabián Artime expresaron su disconformismo.

"El segundo gol es una vergüenza. Primero hay un empujón de Heleno, y después viene la de Chavarría que es dudoso. El árbitro solo mira la siguiente jugada. El empujón primero viene del jugador de Paranaense, entonces es una vergüenza que hayan cobrado ese foul porque tenían que haber cobrado el primero antes", afirmó el DT.

"Avisen si van a cobrar así, que nosotros ya sabemos que vamos a jugar con total desventaja. Me da mucha bronca por el esfuerzo que hicieron los jugadores, agradecido infinitamente a la gente que vino. Y faltan 90 minutos en Córdoba. Espero que quien vaya a impartir justicia en ese partido lo haga bien. Nosotros no queremos que nos den, pero que no nos quiten", continuó Real.

"EL SEGUNDO GOL ES UNA VERGUENZA" Juan Cruz Real explotó contra el arbitraje tras la derrota de Belgrano vs. Paranaense en la CONMEBOL #Sudamericana



?? "AVISEN SI VAN A COBRAR ASÍ..." detalló pic.twitter.com/Io3VpGflOm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2024

Artime también expresó su enojo por el gol anulado: "Se tira 30 segundos tarde. Primero es foul a Chavarría, del mismo jugador, Y después se tira 10 minutos después de que dicen que lo tocan. no sé por qué el VAR lo manda a ver".

El enojo también pasó por lo mucho que el juez dejó pegar a Fernandinho. "Jugó gratis el partido", dijo Real. Y "el Luifa" usó la misma frase: "Jugó gratis un tiempo y 10 minutos. La primera falta a Quignón es para amarilla, y después hizo otras faltas para amarilla también", añadió.

"Esto usualmente pasa en Brasil. A mí me ha tocado venir con otros equipos a jugar Copa Libertadores, Sudamericana, y es bastante común. Entonces me da bronca, porque los chicos hicieron un esfuerzo grandísimo hoy. Con un plantel que tiene 20 veces el presupuesto nuestro, y con estructura económica del fútbol brasileño, no hace falta que hagan esto, que nos ganen bien", agregó el director técnico.

Video: Mario Celedón, enviado especial de Cadena 3 a Brasil





Franco Jara, también molesto

El goleador de Belgrano también se refirió a las polémicas: "No me gusta hablar de los árbitros, pero esto es especial. El gol que nos anulan no tiene ningún sentido. Y a Fernandinho tendrían que haberlo echado. Hay que jugar contra todo lo que se nos oponga a nosotros".

"No entiendo por qué el local tiene que tener ventajas. Las imágenes son muy claras. Que pasen estas cosas y no haya igualdad te da bronca", agregó.

