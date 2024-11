Echavarría, sobre el pedido de camiseta a Cavani: "No es un crimen ni nada malo"

El árbitro Pablo Echavarría, designado para dirigir el Boca-Vélez por semifinales de Copa Argentina del próximo miércoles en el Kempes, habló con "Tiempo de Juego", de Cadena 3, en la antesala del trascendental duelo, e hizo referencia a una polémica que circuló en redes sociales luego de que le pidiera la camiseta al delantero "xeneize" Edinson Cavani tras un encuentro ante Racing.

"Tengo camisetas de grandísimos jugadores del fútbol argentino. En todos los partidos te aseguro que siempre hay camiseta protocolar. Es como el jugador cuando cambia camiseta. Está mal visto que uno lo haga. El error mío fue hablar con Edinson y decirlo adelante de las cámaras. Yo creo que no está mal hacerlo, que no es un crimen ni nada malo. El partido salió 4-2; no hubo polémicas", sostuvo.

"Ese día le mandé la camiseta a (Bruno) Zuculini, de Racing, porque tiene un sobrino que es árbitro y me la pidió. Son cosas normales para mí, pero en el fútbol argentino toma otra trascendencia. Como autocrítica, tengo que tener más cuidado en ese sentido. Tengo la camiseta de Enzo Pérez, (Franco) Armani, de muchos jugadores", agregó.

Por otra parte, en relación al VAR, consideró que llegó al país "para errores claros y evidentes". "Me pasó de alguna jugada en la que tuve mi punto de vista y el VAR interpretó otra, y viendo la imagen parecen todos penales, agarrones o faltas. Cuando la gente mira qué pasó se hace un poco más engorroso”, acotó.

En ese sentido, consideró que "lo más lógico" sería usar el soporte tecnológico "desde el inicio" de la Copa Argentina.

“Se mejoró con la zona de capitanes. Se podría mejorar más, pero con el transcurso de los partidos creo que se logrará. El árbitro tiene que hacerse cargo en sancionar a un jugador cuando no se respete", opinó.

“¿Habrá posibilidad de que cambiemos camiseta?”pic.twitter.com/YXCGAPjMTQ — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 11, 2024

En alusión al choque del miércoles, contó: “Con partidos de tanta trascendencia, trato de no consumir canales deportivos. Hago vida normal, enfocado en una gran responsabilidad, pero tranquilo. Trabajamos mucho con psicólogo deportivo. A medida que avanza la carrera, uno la maneja más tranquilo”.

Boca y Vélez se medirán en el Kempes el miércoles, a las 21.10, por semifinales del certamen federal.

