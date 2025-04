Triunfazos de Cerúndolo y Navone en el ATP 500 de Múnich

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo y Mariano Navone ganaron sus respectivos partidos correspondientes a la primera ronda del ATP 500 de Múnich y avanzaron a los octavos de final.

El primero de ellos en salir a la cancha fue Cerúndolo, que jugó en un altísimo nivel y aplastó por 6-0 y 6-2 al alemán Jan-Lennard Struff en solo 54minutos de juego.

/Inicio Código Embebido/

Dominant display ?? @FranCerundolo plays a faultless match as he takes out the defending champion Jan-Lennard Struff 6-0 6-2 ?? #BMWOpen pic.twitter.com/AmFp8GWy20

/Fin Código Embebido/

De esta manera, el argentino se sacó de encima a un rival que, pese a ocupar actualmente el puesto número 51 del ranking ATP, supo competirle de igual a igual a los top del circuito, alcanzando incluso la final del Masters 1000 de Madrid hace solo dos años.

Cerúndolo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, demostrando una gran regularidad en sus últimos torneos: alcanzó los cuartos de final en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y, pese a caer en la segunda ronda de Montecarlo ante el español Carlos Alcaraz, llegó a robarle un set.

Su rival en los octavos de final será el kazajo Aleksandr Shevchenko, que venció 6-7(2), 6.3 y 6.4 al italiano Flavio Cobolli.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego fue el turno de Navone, que le dio vuelta un partidazo al canadiense Felix Auger-Aliassime, quien había llegado a este torneo como el tercer preclasificado.

Auger-Aliassime tomó las riendas en el primer set, que se lo quedó con un sólido 6-4, pero Navone sacó su mejor tenis para imponerse 6-4 en el segundo y tuvo nervios de acero para ganar 7-3 el tie-break del parcial definitivo y llevarse la victoria.

/Inicio Código Embebido/

Second ever top 20 win ??



Mariano Navone comes back from a set and a break down to take out Auger-Aliassime 2-6 6-4 7-6 ??#BMWOpen pic.twitter.com/0rjcFvkJex