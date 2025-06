Swiatek sigue firme en Roland Garros y se medirá ante Sabalenka

Iga Swiatek alcanzó el martes su vigésimo sexta victoria consecutiva en Roland Garros, donde ha sido campeona en cuatro ediciones. Con este triunfo, se enfrentará en semifinales a Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo.

La polaca venció a Elina Svitolina con un marcador de 6-1, 7-5, y así prolongó su asombrosa racha. Swiatek se encuentra a solo tres victorias de igualar el récord de Chris Evert en la arcilla parisina.

A pesar de haber enfrentado dificultades en rondas anteriores mientras intentaba recuperar su mejor nivel, Swiatek dominó el primer set. El segundo set presentó más resistencia por parte de Svitolina, quien rompió su servicio en el cuarto game, luego de cometer dos errores no forzados consecutivos.

Sin embargo, Swiatek consiguió recuperar el quiebre de inmediato y se benefició de un mal saque de Svitolina, logrando un nuevo break con un potente golpe de derecha que la llevó a una ventaja de 6-5. Selló su victoria con un as.

Previamente al Abierto de Francia, Swiatek había caído fuera de las cuatro mejores del mundo y no había ganado ningún título desde su triunfo en Roland Garros el año pasado.

26 straight match-wins for Iga Swiatek ??



The No.5 seed continued her domination in Paris with a straight-sets victory over Svitolina. Catch the highlights here ??#RolandGarros pic.twitter.com/Cy3yG8SMzU