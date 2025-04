Sorpresa en el Masters de Madrid: Arnaldi eliminó a Djokovic en la segunda ronda

El italiano Matteo Arnaldi dio la sorpresa del día en el Masters 1000 de Madrid, al vencer esta tarde al serbio y tres veces campeón del torneo, Novak Djokovic.

Arnaldi jugó el partido soñado, para quebrarle el saque a su rival dos veces en el primer set y una en el segundo y llevarse la victoria por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 41 minutos.

POINT ?? OF ?? THE ?? DAY @mattearnalds #MMOpen pic.twitter.com/ErzlJGHgQ0

El italiano, que venía de vencer en un partidazo al croata Borna Coric, tendrá como oponente en la tercerea ronda al bosnio Damir Dzhumhur, que este sábado por la mañana le ganó al argentino Sebastián Báez en tres sets.

Esta fue la tercera derrota consecutiva para Djokovic, que comenzó con esta mala racha al caer con el checo Jakub Mensik en la final del Masters 1000 de Miami. Luego se dieron las caídas contra el chileno Alejandro Tabilo en Montecarlo y la de este sábado frente a Arnaldi.

An honest assessment from Djokovic after his loss to Arnaldi earlier ???#MMOpen pic.twitter.com/2TObDyqXtl