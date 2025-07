Solana Sierra avanzó a tercera ronda en Wimbledon y rompió una racha de 16 años

La marplatense Solana Sierra (101°) logró este miércoles el triunfo más importante de su carrera al vencer a la británica Katie Boulter (43°) por 6-7(5), 6-2 y 6-1 en la segunda ronda de Wimbledon.

La tenista argentina, que ingresó al cuadro principal como lucky loser, avanzó por primera vez a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam y así Argentina vuelve a tener una representante en la R3 de Wimbledon después de 16 años.

/Inicio Código Embebido/

Solana, take a bow ?? World No.101 and lucky loser Solana Sierra beats Katie Boulter coming from a set down to win 6-7(7), 6-2, 6-1 ???? #Wimbledon pic.twitter.com/8iMmGg9Bxn

/Fin Código Embebido/

El encuentro se disputó en una de las canchas secundarias del All England Club y marcó el primer enfrentamiento entre ambas jugadoras.

Boulter, de 28 años, llegaba como favorita tras eliminar en la ronda anterior a la española Paula Badosa y con un historial positivo sobre césped.

Sin embargo, Sierra logró imponer su ritmo con el correr del partido y revirtió un inicio adverso.

/Inicio Código Embebido/

An extraordinary journey ??



Making #Wimbledon's main draw as a lucky loser has meant Solana Sierra has had to change apartments three times during her fantastic run ????



Now, she's into the third round ?? pic.twitter.com/SkwE4aBu0n