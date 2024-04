Sinner continúa imparable: venció a Dimitrov y es campeón del Miami Open

Jannik Sinner, el joven tenista italiano de 22 años, se quedó con la victoria en la final del Miami Open al derrotar en forma contundente al búlgaro Grigor Dimitrov con un marcador final de 6-3 y 6-1 en apenas 1 hora y 13 minutos de juego, disputado el Hard Rock Stadium de la ciudad costera de Estados Unidos.

Con esta victoria, Sinner añadió otro logro a su impresionante récord en el año 2024, aumentando su cuenta a 22 victorias y tan solo una derrota.

