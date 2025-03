Rune se metió en las semifinales de Indian Wells y enfrentará a Medvedev

El tenista danés Holger Rune avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer al neerlandés Tallon Griekspoor por 5-7, 6-0 y 6-3 en un duelo muy ajustado.

Con esta victoria, Runer, de 21 años, se acerca a la final y a su regreso al Top 10 del ranking ATP, del que salió en abril de 2024.

/Inicio Código Embebido/

Winning moment ??@holgerrune2003 overcomes a slow start in dominant fashion as he beats Tallon Griekspoor 5-7 6-0 6-3 ??#TennisParadise pic.twitter.com/BVL57jsEOV