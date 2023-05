Podoroska aporta la primera victoria argentina en Roland Garros

La rosarina Nadia Podoroska aportó este domingo la primera victoria del tenis argentino en la edición 2023 de Roland Garros, luego de vencer en sets corridos a la francesa Jessika Ponchet en un partido de la primera ronda del torneo.

El triunfo de la "Peque" se consumó con un marcador de 6-0 y 6-2 al cabo de una hora y dos minutos de juego sobre el polvo de ladrillo del court 14 del complejo parisino en Bois de Boulogne.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Podoroska, de 26 años, número 103 del ranking de la WTA, se valió de un alto registro de puntos ganados con su primer servicio (79%) y de los errores no forzados de su rival (27) para avanzar a la segunda ronda.

En esa instancia, la semifinalista de la edición 2020 se enfrentará con la checa Karolina Muchova, quien dio una sorpresa tras eliminar a la griega Maria Sakkari (8°) 7-6 (5) y 7-5.

La argentina venció a la actual número 43 del mundo en el único antecedente que registran en San Pablo, Brasil, durante 2016.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más tarde, Facundo Díaz Acosta, uno de los tres debutantes absolutos del tenis argentino en el major parisino, cayó en cinco sets ante el australiano Jason Kubler: 6-1, 3-6, 4-6, 6-3 y 1-6 en tres horas, 24 minutos.

Díaz Acosta (137), ganador de dos Challengers en Savannah, Estados Unidos, y Oeiras, Portugal, ingresó al cuadro a última hora como "lucky loser".

En el torneo de Roland Garros, segundo Gran Slam del año y primero en 18 temporadas sin su máximo campeón, el español Rafael Nadal (14 títulos), participarán otros nueve tenistas argentinos.

Mañana será el turno de otros cinco compatriotas: Pedro Cachín frente al austríaco Dominic Thiem -finalista 2018 y 2019-, Tomás Martín Etcheverry con el británico Jack Draper, Thiago Tirante contra el neerlandés Botic Van De Zandschulp, Federico Coria ante el croata Borna Coric (15) y Diego Schwarztman con el español Bernabé Zapata Miralles.

El resto de los duelos con protagonistas argentinos se disputarán el martes: Francisco Cerúndolo (28°) vs. Jaume Munar (España); Sebastián Báez (44°) vs. Gael Monfils (Francia); Guido Pella vs Quentin Halys (Francia) y Genaro Olivieri vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia).