En un inicio complicado, Djokovic avanzó a la segunda ronda en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, en un arranque complicado en el Abierto de Wimbledon, debutó con victoria ante el francés Alexandre Muller por 6-1, 6-7 (7), 6-2 y 6-2 en poco más de tres horas de juego.

Aunque perdió el segundo set y mostró signos de malestar físico -por lo que fue atendido y recibió medicación-, el serbio se recompuso con jerarquía y mostró destellos de su mejor nivel en la recta final del partido.

/Inicio Código Embebido/

The man is back ?



Novak Djokovic takes down Alexandre Muller 6-1, 6-7 (7), 6-2, 6-2 to reach R2 at #Wimbledon pic.twitter.com/m57QzQxhsc