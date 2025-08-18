En vivo

El tenista británico Kyle Edmund anuncia su retiro tras varias lesiones

A los 30 años, el ex número uno británico cerró su carrera con dos títulos ATP y momentos destacados como las semis del Abierto de Australia.

18/08/2025 | 17:08Redacción Cadena 3

FOTO: El tenista británico Kyle Edmund anuncia su retiro tras lesiones

LONDRES (AP) — Kyle Edmund, ex número uno del tenis británico, anunció el lunes su retiro del deporte a los 30 años.

Edmund conquistó dos títulos de la gira ATP y, en 2018, se convirtió en el segundo británico después de Andy Murray en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia.

Formó parte del equipo de Gran Bretaña que ganó la Copa Davis por primera vez en 79 años y también representó a su país en los Juegos Olímpicos de 2016.

El ascenso de Edmund coincidió con una lesión de rodilla que requirió tres operaciones y lo mantuvo fuera del circuito durante casi dos años.

“Los últimos cinco años han pasado factura con tres cirugías y otras lesiones, y mi cuerpo me está diciendo que finalmente ha llegado al punto final”, dijo Edmund en un comunicado por la federación británica de tenis.

“Mirando hacia atrás, puedo decir que di lo mejor de mí en mi carrera y me esforcé al máximo para volver a donde estaba. No hay ningún arrepentimiento en absoluto”, agregó.

Una derrota en la final del Challenger de Nottingham ante Jack Pinnington Jones el mes pasado resultó ser su último partido.

Lectura rápida

¿Quién anunció su retiro? Kyle Edmund, ex número uno del tenis británico.

¿Cuándo anunció su retiro? El anuncio se realizó el lunes.

¿Qué logros tuvo en su carrera? Ganó dos títulos ATP y alcanzó semifinales en el Abierto de Australia.

¿Qué complicaciones sufrió durante su trayectoria? Sufrió una lesión en la rodilla que requirió tres operaciones.

¿Cuál fue su último partido? Perdió en la final del Challenger de Nottingham ante Jack Pinnington Jones.

[Fuente: AP]

