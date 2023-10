"El Peque" Schwartzman quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái

El tenista argentino Diego Schwartzman quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái, China, al perder hoy en los octavos de final con el chileno Nicolás Jarry por 6-3, 5-7 y 6-3.

El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 130 del ranking mundial de la ATP, perdió con Jarry (22) luego de dos horas y 25 minutos de juego.

Más allá de la derrota, el argentino de 31 años protagonizó en Shanghái su mejor actuación del año, con triunfos sucesivos sobre el francés Luca Van Assche (66), el checo Jiri Lehecka (30) y el "top ten" estadounidense Taylor Fritz (8).

A SPECIAL birthday for Jarry ??@NicoJarry seals a 6-3 5-7 6-3 win over Schwartzman to make a first Masters 1000 QF AND become the no.1 ranked South American!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/2HLNtVdF6R