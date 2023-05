Cerúndolo le ganó a Sinner y se metió en los cuartos de final del ATP de Roma

El argentino Francisco Cerúndolo le ganó por 6-7(3), 6-2 y 6-2 al italiano Jannik Sinner, (8 en el ranking), y se metió en los cuartos de final del ATP de Roma, instancia en la que jugará ante el noruego Casper Ruud (4).

El primer set fue muy parejo, con un par de quiebres por lado, y se definió en el tie-break, donde el italiano sacó a relucir su jerarquía y se impuso por 7-3.

Sin embargo, en el segundo y el tercer set el argentino jugó en un gran nivel y prácticamente no le dio oportunidades a su rival, a quien derrotó tras 2 horas y 25 minutos de juego.

What a performance ??????@FranCerundolo downs Sinner 6-7 6-2 6-2 for his third consecutive top 10 win!#IBI23 pic.twitter.com/HFW6AdZlUv