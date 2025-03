Báez y Comesaña, fuera del Masters 1000 de Miami; Carabelli sigue en carrera

El tenista argentino Sebastián Báez perdió en la primera ronda del Masters 1000 de Miami ante el kazajo Aleksandr Bublik y sigue sin poder cortar la racha de siete meses sin triunfos en canchas rápidas.

Bublik pudo imponer la potencia de sus golpes para llevarse la victoria por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 9 minutos. Su rival en la segunda ronda será el estadounidense Tommy Paul (12°).

It's always a show when he's in town ??



Alexander Bublik will face No. 12 seed Paul in the second round after a routine 6-3 6-4 win over Baez. @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/jJX1CKmWi5