Alexander Zverev comenzó con el pie derecho el ATP 500 de Hamburgo

En su casa, el alemán Alexander Zverev superó al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 7 (7)-6 en el ATP 500 de Hamburgo y en los octavos de final se verá las caras ante el francés Alexandre Müller este martes.

En un comienzo de temporada difícil, Zverev se mantiene como el gran candidato a quedarse con el título antes del Roland Garros. Por eso, en su primer enfrentamiento en el torneo supo quedarse con la victoria ante su público.

