Alcaraz se impuso ante Sinner y se coronó campeón del Master 1000 de Roma

El tenista español Carlos Alcaraz (número 3 del ranking ATP) se consagro campeón del Master 1000 de Roma luego de vencer este domingo al italiano Jannik Sinner (1°) por 7-6 (5) y 6-1 en una hora y cuarenta y tres minutos de juego.

Con este triunfo, el murciano de 22 años consiguió su decimonoveno título en su carrera como profesional y el séptimo trofeo ATP Master 1000. Además, logró el tercer galardón de la temporada junto al de Montecarlo y al ATP 500 de Róterdam.

/Inicio Código Embebido/

CARPE DIEM ???



‘The moment @carlosalcaraz defeated his great rival Sinner to triumph in Rome!’#IBI25 pic.twitter.com/x4u0R1PW0n