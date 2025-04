Alcaraz sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP de Barcelona

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo, avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona luego de su triunfo ante el serbio Laslo Djere por 6-2 y 6-4.

Alcaraz, que es el primer preclasificado en este torneo, se llevó la victoria luego de una hora y 11 minutos de juego para ganar su séptimo partido consecutivo, ya que viene de quedarse con el título en el Masters 1000 de Montecarlo.

El murciano va por su tercer título en Barcelona, donde ya se consagró campeón en 2022 y 2023. Además, quiere seguir sumando una cantidad importante de puntos que le permita acercarse al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, que termina de cumplir una sanción de tres meses tras dar positivo en un control antidoping.

/Inicio Código Embebido/

Lilac Alcaraz stays winning ??@carlosalcaraz sees off Djere 6-2 6-4 to reach the quarter-finals in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/V2RkyDJ0VF