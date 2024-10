¡Una locura! Cuándo saldrá y qué precio tendrá el nuevo auto futurista de Tesla

Este jueves, Elon Musk finalmente reveló el esperado robotaxi de Tesla, un vehículo autónomo que podrá conducirse sin intervención humana. Según el multimillonario, este coche futurista estará en el mercado para 2027, cerca de una década después de su primera promesa sobre un vehículo autónomo. El evento, denominado "Nosotros, robot", tuvo lugar en los estudios de Warner Brothers, en Los Ángeles, y rindió homenaje a la famosa obra de Isaac Asimov, "Yo, robot".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Características innovadoras y precio competitivo

El robotaxi de Tesla será un coche sin volante ni pedales, con un costo estimado por debajo de los 30.000 dólares. Musk destacó que este vehículo utilizará carga inalámbrica por inducción y será entre 10 y 20 veces más seguro que los autos conducidos por humanos. Aunque ofreció pocos detalles técnicos, la presentación del auto incluyó puertas con un diseño que recuerda al icónico Delorean de Volver al Futuro. Musk también mencionó que Tesla ya tiene 50 unidades listas para empezar pruebas en Texas y California.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Visión del futuro del transporte

Durante la presentación, Musk describió su visión de un futuro donde los vehículos autónomos se convierten en pequeños salones móviles. Los pasajeros podrán relajarse en un entorno cómodo mientras el coche se encarga de llevarlos a su destino sin intervención humana. Aunque los detalles sobre la tecnología que hará esto posible fueron limitados, Musk mostró su entusiasmo por los avances que Tesla está haciendo en la autonomía total.

Robovan y robots humanoides

Además del robotaxi, Musk presentó otro concepto futurista: la "Robovan", una furgoneta sin conductor que podría transportar hasta 20 personas o mercancías. También reveló robots humanoides llamados "Optimus", que en el futuro podrían realizar tareas domésticas. Estos robots, valorados entre 20.000 y 30.000 dólares, también generaron expectación, aunque la presentación no dejó claras sus capacidades actuales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/





Controversias y expectativas

La presentación del robotaxi llega en un contexto en el que Musk es cada vez más polémico. Sus recientes decisiones, como la compra de Twitter (ahora X) y su apoyo al expresidente Donald Trump, han dividido opiniones. Sin embargo, los seguidores de Tesla han estado esperando con ansias este avance en vehículos autónomos, que promete transformar el transporte y consolidar a Tesla como líder en innovación tecnológica.

/Inicio Código Embebido/

Tesla unveiled driverless taxis and a bus



They have no steering wheel or pedals at all.



The presentation in California was held by Elon Musk.



The robotaxi (Pic 1 & video 1) is called "Cybercab," will cost less than $30,000, charge wirelessly and will be "10 to 20 times safer"… pic.twitter.com/Y3FeJbisMM — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) October 11, 2024

/Fin Código Embebido/





/Inicio Código Embebido/

Elon Musk showcased Tesla's Optimus Gen 2 robots during the company's "We, Robot" event. The robots wowed the crowd by serving drinks, taking photos with guests, and even busting a move. Musk also shared his exciting vision for how these robots could transform our everyday lives.… pic.twitter.com/hPVpSmwroN — George Nana Adu Darko (@gnadudarko) October 11, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Optimus just poured a drink and didn’t ask for a 25% tip on an iPad.



Just put $10M more into Tesla stock



pic.twitter.com/KgapFUDFti — Chris Bakke (@ChrisJBakke) October 11, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

A conversation between Tesla Optimus bot and a human is the best thing you’ll see on the internet today.



pic.twitter.com/2M9UJPTTLX — DogeDesigner (@cb_doge) October 11, 2024

/Fin Código Embebido/