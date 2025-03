Sheryl Sandberg revela secretos de Meta en "Careless People"

Careless People [No les importa] es un libro ameno que genera diversas opiniones en sus lectores, dependiendo de su relación con Meta. Algunos seguidores se alinean con la autora, Sarah Wynn-Williams, mientras otros crítican su veracidad.

Durante su evaluación de la creación de una herramienta política poderosa y peligrosa, la autora logra que Sandberg, la ex COO de Meta, sea percibida bajo una nueva luz.

A pesar de que en el pasado no sentí afinidad hacia Sandberg, su figura se transformó. A inicios de la década de 2010, asistí a una sesión de lectura de Lean In, donde intentaba enseñar a las mujeres a destacarse profesionalmente en un entorno predominantemente masculino. Su éxito era un ideal, pero en retrospectiva, me parecía más una estrategia de marketing que una verdadera inspiración.

Sus intentos por hacerse notar, como cancelar un vuelo que resultó accidentado o utilizar viajes de negocio para promover su libro, revelan su lado más humano. Las historias de su ambición son relatadas con sinceridad, mostrando a una mujer luchadora más que a un ícono conservador.

El lado más humano de Sheryl Sandberg

Wynn-Williams describe a Sandberg como una mezcla de vulnerabilidad y astucia. En un pasaje, relata el momento en que la conoció antes de una reunión con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y la vio desbordada de emociones.

En esa cita, Sandberg apareció visiblemente afectada, lo que hizo que muchos la consideraran más identificable que antes.

Este aspecto humano se deja ver cuando se le cuestiona sobre sus preocupaciones antes de un encuentro importante. Esa neurotización la lleva a ser dura. El relato de cómo se desenvolvió en dicha reunión hace eco de la farsa que a menudo rodea a las mujeres en posiciones de poder.

Al final de la reunión, se observa una foto donde ambos lucen alegres, aunque la historia detrás es más compleja. Sandberg, a pesar de ser capaz de afectar a un país entero, se presenta simplemente como una mujer que busca el éxito a toda costa.

Este análisis de 'Careless People' resalta la ambigüedad del impacto de Meta, advirtiendo sobre las consecuencias de una mentalidad de crecimiento sin límites, mientras que al mismo tiempo invita a entender la humanidad de Sandberg.