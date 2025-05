Optimus se mueve solo: el robot de Tesla sorprende con su baile en tiempo real

Tesla volvió a captar la atención del mundo con un breve video en el que Optimus, su robot humanoide, se luce con una secuencia de baile que dejó sin palabras a muchos.

En apenas seis segundos de metraje, se observa al androide realizando movimientos precisos y fluidos, lo que representa un gran avance respecto a sus primeras versiones.

El clip fue compartido por el propio Elon Musk en su cuenta de X, quien aseguró que la grabación fue capturada en tiempo real y sin ningún tipo de edición digital.

A su testimonio se sumó Milan Kovac, uno de los ingenieros de Tesla, quien explicó que el robot fue entrenado íntegramente en simulaciones con aprendizaje por refuerzo, y que el código de transición entre el entorno virtual y el físico ha recibido importantes mejoras.

Un detalle que generó dudas entre los usuarios fue una cuerda visible sobre el robot. Kovac aclaró que se trataba de una medida de seguridad “por si sufría una caída”, y no de un soporte activo.

Para despejar cualquier sospecha, Tesla publicó un segundo video donde Optimus se mueve libremente sin cables ni asistencia visible, demostrando una autonomía que va ganando terreno.

Desde su primera aparición pública en 2022, cuando apenas podía dar unos pasos, el progreso ha sido notable.

La versión actual ya cuenta con más de 60 actuadores, nuevas manos articuladas y una estructura que le permite realizar tareas complejas.

En su última aparición pública había servido bebidas y saludado al público, aunque algunas de esas acciones no eran totalmente independientes.

Con esta demostración de baile, Tesla apunta a exhibir su progreso en uno de los desafíos más complejos de la robótica: la transferencia de habilidades del entorno virtual al físico.

Musk no dudó en elevar las expectativas y declaró que, en pocos años, estos robots podrían “superar incluso a los mejores cirujanos”.

A pesar de que empresas como Boston Dynamics siguen liderando en movilidad y autonomía, Tesla muestra una evolución acelerada y un relato fuerte sobre el rol que jugarán sus robots en la vida cotidiana e industrial. Optimus no solo camina. Ahora, baila, aprende y mejora.

/Inicio Código Embebido/

Optimus is dancing. $TESLA ’s humanoid robot is moving like never before — and this is all real, 1x speed, no tricks. pic.twitter.com/A4uqdvx6b4