Talleres oficializó el regreso de "Bebelo" Reynoso

Talleres le dio la bienvenida formal a Emanuel "Bebelo" Reynoso, el nuevo refuerzo en este mercado de pases 2025.

El talentoso volante ofensivo, de 29 años, regresa al club en el que debutó en primera a sus 18 años. "El Rey" tuvo su estreno con la camiseta albiazul en el 2014, donde jugó 58 partidos y marcó 4 goles.

De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.



Pase, las puertas de su casa están abiertas