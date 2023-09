El feroz impacto de la guerra en la psiquis de los niños

Carlos Marcó

En Lviv, Cadena 3 tuvo la oportunidad de dialogar con la sicóloga ucraniana Oleksandra Malysheva, quien habla perfectamente español porque vivió muchos años en Argentina y se recibió en la Universidad de Belgrano.

Oleksandra acaba de volver de Uzbekistán donde lideró un taller de rehabilitación emocional para 45 niños ucranianos que han sido víctimas de las mayores atrocidades imaginables.

Esa tarea se desarrolló por invitación del gobierno de Uzbekistán, país de Asia Central que antes perteneció a la antigua república soviética.

“Vi 45 niños muy traumados, con un trauma colectivo. Pero también con una gran resiliencia. Porque la psiquis de los niños estaba tratando de recuperarse buscando vida. Como sicóloga les hice una serie de test y observé cómo la mente infantil busca la vida”, contó la prestigiosa y joven profesional.

Oleksadra señaló que “cuando los chicos llegaron al campamento de Uzbekistán no hablaban, eran como erizos. No saludaban, no agradecían. Estaban como congelados”.

“Al cuarto día –agregó- comenzaron a jugar. La espontaneidad es fundamental. La psiquis del nene procesa a través del juego. El problema es cuando no juega. Pero después de cuatro días empezaron a descongelarse. Y ahí comenzaron los ataques de pánico y reacciones sicológicas con las que tuve que lidiar”.

Cadena 3 le preguntó a Oleksandra cómo maneja el dolor que le causa estar en interacción con estos niños, y ella respondió: “Hace un año y medio que trabajo con la guerra. Me volví bastante insensible, porque me lloré todo. Pero más allá de la terapia personal y la supervisión, me disocio bastante. Tengo activa lo que se llama la disociación instrumental. Soy sincera, cuando empecé este proyecto me quebré. Tuve que manejar mi propia psiquis y respirar. Pero cuando uno trabaja tanto tiempo en la guerra se debe volver de alguna manera insensible, para no autodestruirse”.

Este testimonio nos puso de frente al sinsentido de la guerra en su máxima expresión: los daños irreparables a los niños.

Oleksandra vivía tranquilamente en Argentina hasta que Rusia decidió invadir Ucrania. Eso la decidió a volver al país natal para ayudar a sus compatriotas.

Y por estas horas ruega por la vida de su novio, un joven chileno que está combatiendo en la zona más caliente del conflicto bélico.

