Apenas cinco domingos de instrucción para ir a la guerra

Carlos Marcó

Petro estuvo tres meses en el frente de batalla, en la zona de Jerson. Ese tiempo bastó para que perdiera sus piernas y parte de la mano izquierda luego de pisar una mina explosiva.

Exactamente 90 días antes de que sufriera ese espanto, tuvo una instrucción militar de tan sólo cinco domingos.

Está orgulloso de haber combatido contra los rusos, a quienes demoniza y no logra entender sus ambiciones territoriales. Dijo que volvería a combatir en defensa de sus compatriotas.

“Es una guerra sin propósito. No hay ningún sentido en atacarnos. No pudieron calcular sus fuerzas. No entiendo para qué vinieron”, sostuvo en la entrevista con Cadena 3.

Petro es el primer veterano que recibió las piernas biónicas del Centro de Superhumanos de Lviv. Y le llevó ocho meses aprender a usarlas y mantener el equilibrio sobre ellas.

Toda su vida fue camionero, profesión con la que recorrió gran parte de Europa. Y hoy se dedica a sostener su fundación, cuyo objetivo es recaudar fondos para comprar vehículos que sirvan en el frente de batalla.

Conmovido, afirmó que se puede ser feliz después de estar en la guerra y abrazó entre lágrimas a sus dos hijos y esposa.

Petro recibió en su casa de las afueras de Lviv a Cadena 3 y a la Fundación Jean Maggi. Con Oleana, su esposa, habían organizado una cena exquisita para nosotros.

Al momento de despedirnos y después de varios brindis, porque era el cumpleaños de Oleana, Petro tomó su chaqueta militar y le desprendió las insignias de combate.

Con los ojos llenos de lágrimas, nos regaló los escudos y también su gorra, llevándose el puño cerrado hacia el corazón, como para que no nos quedaran dudas de que nos estaba ofreciendo sus tesoros más preciados.

Todos llorosos, nos despedimos asumiendo el compromiso de que nos volveríamos a ver.

Petro es otro de los “brotes verdes” que fuimos a buscar a Ucrania.