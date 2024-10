El origen del concurso “Sueños de radio” y las huellas dejadas por buenas ideas

El origen del concurso “Sueños de radio” es el reality que hizo Canal Trece en 2009 y que llevó el mismo nombre.

Dirigido por el cineasta Juan José Campanella, contó las historias de vida de estudiantes secundarios de tres pequeñas localidades que se organizaron para crear programas de radio.

El programa se filmó en Los Varela, un pueblo de Catamarca de 550 habitantes; Puerto Pirámides, en Chubut de sólo 370, y Solís, en la provincia de Buenos Aires con 2000 residentes.

Hasta ese momento, los tres pueblos no tenían radios propias.

Aquel reality de hace 15 años reflejó las historias de esos estudiantes y sus esperanzas para el futuro.

Los chicos catamarqueños de Los Varela le llamaron “Notischool” a su programa.

Los conductores fueron Alejandro Seco, Johana Villalobos, Andrés Seco, Manuel Castillo, Abigail Saavedra y Alejandra Seco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los chicos se divirtieron mucho haciendo el programa, que incluso tenía un segmento sobre la Liga Chacarera de Fútbol.

Quince años después de aquel reality, Cadena 3 habló con Alejandra Seco, una de las conductoras de “Notischool”.

Estudio enfermería en San Fernando del Valle de Catamarca y volvió a Los Varela para ejercer.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dijo que aquel programa los hizo madurar y contó que le hubiera gustado seguir alguna carrera vinculada a la comunicación, pero en ese entonces no pudo por cuestiones económicas y terminó optando por enfermería.

"Me entusiasmé muchísimo, cuando fueron, teníamos las cámaras, teníamos que hablar, el preparar el programa, juntar la información y tener todo preparado para el momento en el que el programa, era bárbaro, a mí me encantaba mucho, encima es como que nunca me quedo sin saliva, por así decirlo, para hablar, entonces me entusiasmé muchísimo", contó.

Inmediatamente después del reality, hizo en Los Varela un programa de folclore al que llamó "Intihuasi" y que salía de las dos de la tarde a las tres y media, pero luego por cuestiones de estudio tuvo que abandonar.

La historia de Alejandra muestra los alcances de una buena idea, como la que Cadena 3 y la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba pretenden sembrar con Sueños de radio.