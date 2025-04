¿YouTube rey del video? El gigante que amenaza a Disney

Imaginá un mundo donde el rey del entretenimiento audiovisual no es un ratón famoso, sino un botón de play rojo. El año pasado, YouTube se coronó como el segundo titán de los contenidos, embolsándose 54.200 millones de dólares, apenas detrás de los 59.700 millones del imperio audiovisual de Disney. Pero las cartas están echadas para un giro épico: según los expertos de MoffettNathanson -empresa especializada en análisis profundo de sectores como medios, telecomunicaciones y tecnología- 2025 será el año en que YouTube tome el trono.

El cerebro detrás del análisis, Michael Nathanson, no duda: YouTube cerró el último año con 7.800 millones en ganancias operativas y este año podría dispararse a 10.200 millones. ¿El combustible? Las suscripciones, que ya aportan casi el 40% de sus ingresos y prometen seguir creciendo como una avalancha. Con más de 125 millones de usuarios en Music y Premium —un salto desde los 100 millones de 2024 gracias a un nuevo plan más accesible—, la plataforma está redefiniendo su juego.

Pero hay más. YouTube TV, con sus 8 millones de suscriptores en EE.UU., se perfila como el futuro líder de la televisión por suscripción, dejando atrás a los gigantes tradicionales para 2026. Este servicio, que mezcla canales en vivo como ABC y Fox con contenido bajo demanda, podría representar el 10% de un mercado de 85.000 millones. Y mientras la publicidad sigue siendo un pilar sólido —36.000 millones en 2024—, el verdadero poder está en su evolución hacia un coloso del streaming.

Nathanson va más allá: si YouTube fuera una empresa sola, valdría entre 475.000 y 550.000 millones, superando a Netflix y rozando el 30% del valor de Google, su madre todopoderosa. ¿Por qué? Porque no solo domina las pantallas de TV en EE.UU. según Nielsen, sino que tiene "tesoros ocultos" por explotar. La gran apuesta: convertirse en el epicentro de todo lo que sea video, tejiendo alianzas con otros titanes del entretenimiento para ofrecer paquetes irresistibles.

A sus veinte años, YouTube no solo celebra dos décadas de vida: está construyendo un imperio que podría cambiar las reglas del juego.

YouTube, le pisa los talones a Disney

La firma está corriendo una carrera donde cada paso cuenta. Mientras Disney ha construido su reinado con un arsenal de franquicias como Marvel, Star Wars y sus clásicos animados, YouTube apuesta por un modelo más ágil: una mezcla explosiva de contenido generado por usuarios, suscripciones premium y televisión en vivo. En 2024, Disney mantuvo la corona con 59.700 millones en ingresos audiovisuales, pero YouTube, con 54.200 millones, ya respira en su nuca. Los analistas de MoffettNathanson predicen que el próximo año la balanza se inclinará: las suscripciones de YouTube, que crecen como enredaderas, y su incursión en la TV por internet podrían superar el músculo financiero del ratón más famoso del mundo.

La batalla no es solo de números, sino de estrategias. Disney+ ha sido el as bajo la manga de la compañía de Mickey, con más de 150 millones de suscriptores globales y un catálogo que apela a la nostalgia y la exclusividad. Sin embargo, YouTube contraataca con versatilidad: desde videos caseros hasta YouTube TV, que ya seduce a 8 millones de hogares en EE.UU. con canales en vivo y deportes, un terreno donde Disney, con ESPN, aún tiene peso, pero no dominio absoluto. Mientras Disney invierte miles de millones en producciones originales, YouTube aprovecha el talento de millones de creadores y el auge de sus servicios de pago —Music y Premium—, que suman 125 millones de usuarios y counting. Es una guerra entre el control creativo y la libertad caótica, y YouTube parece llevar la delantera en adaptabilidad.

El futuro pinta un duelo de titanes con giros inesperados. Disney podría contraatacar potenciando su alianza con Hulu y ESPN en un paquete más robusto, pero YouTube ya sueña con ser "el hogar de todo en video", tejiendo redes con otros jugadores del entretenimiento. Si MoffettNathanson acierta, el valor de YouTube como independiente —hasta 550.000 millones— no solo eclipsaría a Netflix, sino que pondría en jaque la hegemonía de Disney, cuya valoración total ronda los 350.000 millones. En un mundo donde las pantallas del hogar son el campo de batalla, YouTube está transformando su botón de play en una corona que Disney no esperaba tener que defender tan pronto. ¿Quién reinará al final?