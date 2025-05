Villa El Libertador tendrá una sede de la Universidad Provincial

El gobernador Martín Llaryora anunció la creación de la Sede Regional Zona Sur de la Uviversidad Provincial de Córdoba (UPC), en un terreno colindante al Centro de Participación Comunal de Villa El Libertador, enla ciudad de Córdoba.

Para ello, la Provincia destinará una inversión inicial de unos 4.504 millones de pesos para generar la infraestructura educativa.

El anuncio tuvo lugar durante un encuentro con instituciones de la zona sur de la ciudad este domingo.

Llaryora aseguró que “esta decisión de hoy es un hecho importante, porque no solo conmemora el 25 de mayo y sus valores, sino también la idea central que tuvieron aquellos que se jugaron la vida de hacer una patria grande. Y no hay una patria grande si no hay posibilidad de estudiar, progresar y educarse. Y en este momento, más educación es más progreso”

El gobernador destacó la oportunidad que tendrán miles de jóvenes de acceder a la educación superior en el mismo barrio.

“En este momento donde todos hablan del superávit fiscal, ese superávit tiene que tener corazón humano, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y cuando uno ve por qué Córdoba no para, es por cosas como esta que vamos a hacer hoy. Córdoba no para porque mientras otros desfinancian la educación pública, nosotros construimos universidades, construimos progreso y futuro” agregó el mandatario cordobés.





La sede de Villa del Libertador tendrá licenciaturas con titulación intermedia, y se abrirán nuevas ofertas académicas de jerarquía.

La superficie cubierta será de unos 2.400 mts2 para el proyecto que marcará un hito en este sector de la capital.

Además, contará con dos plantas y entre otras características de infraestructura tendrá biblioteca, laboratorio informático, aulas híbridas, administración y cantina.

Seguidamente, el intendente Daniel Passerini sostuvo que “no hay mejor forma que celebrar el día de la patria, que haciendo patria. Y la mejor forma de hacer patria es estar al lado de la gente, cuidando los recursos de los cordobeses. El progreso, de la mano de la educación, va a tener un lugar en Villa el Libertador”.

El gobernador, el intendente y la rectora de la UPC firmaron los documentos que dejan asentada la donación de los terrenos por parte del Municipio a la Provincia, y poder avanzar así con la construcción de la sede universitaria.

FOTO: La firma de los documentos. (Foto: Prensa Gobierno)

