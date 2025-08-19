Villa Allende corre y camina a beneficio de CONIN

El próximo domingo 24 de agosto a las 10 horas, Villa Allende será escenario de la 1° Carrera Solidaria "Villa Allende Corre y Camina", un evento inclusivo en beneficio de CONIN Villa Allende.

La propuesta pensada para que todas las edades y niveles puedan participar tendrá recorridos de 3, 6 y 10 kilómetros que podrán realizarse corriendo, trotando o caminando. En esta carrera, el espíritu es claro: “gana todo aquel que cruza la meta”.

Dónde y cómo inscribirse

La largada será desde Estancia La Victoria, camino al Pan de Azúcar, en Villa Allende.

La inscripción tiene un costo de $10.000 más un paquete de leche en polvo (con vencimiento largo) y la misma estará abierta hasta el viernes 22 de agosto.

Para anotarse, se puede enviar un mensaje al +54 9 351 324-2266.

Cómo colaborar

Quienes no puedan participar de la carrera también pueden sumarse con una donación a través del alias: coninvillallende.

La consigna es simple: “Una carrera para todos los niveles. Caminá, corré o trotá, todas las formas son bienvenidas. Tu donación aumenta el futuro”.