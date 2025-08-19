En vivo

Sociedad

Villa Allende corre y camina a beneficio de CONIN

El evento será el domingo 24 de agosto desde las 10. Habrá recorridos de 3, 6 y 10 kilómetros. 

19/08/2025 | 14:24Redacción Cadena 3

FOTO: Maratón en Córdoba. (Ilustrativa)

El próximo domingo 24 de agosto a las 10 horas, Villa Allende será escenario de la 1° Carrera Solidaria "Villa Allende Corre y Camina", un evento inclusivo en beneficio de CONIN Villa Allende.

La propuesta pensada para que todas las edades y niveles puedan participar tendrá recorridos de 3, 6 y 10 kilómetros que podrán realizarse corriendo, trotando o caminando. En esta carrera, el espíritu es claro: “gana todo aquel que cruza la meta”.

Dónde y cómo inscribirse

La largada será desde Estancia La Victoria, camino al Pan de Azúcar, en Villa Allende.

La inscripción tiene un costo de $10.000 más un paquete de leche en polvo (con vencimiento largo) y la misma estará abierta hasta el viernes 22 de agosto.

Para anotarse, se puede enviar un mensaje al +54 9 351 324-2266.

Cómo colaborar

Quienes no puedan participar de la carrera también pueden sumarse con una donación a través del alias: coninvillallende.

La consigna es simple: “Una carrera para todos los niveles. Caminá, corré o trotá, todas las formas son bienvenidas. Tu donación aumenta el futuro”.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La 1° Carrera Solidaria "Villa Allende Corre y Camina".

¿Quiénes se beneficiarán con el evento? CONIN Villa Allende.

¿Cuándo se realizará la carrera? El domingo 24 de agosto a las 10 horas.

¿Dónde será la largada? Desde Estancia La Victoria, camino al Pan de Azúcar, en Villa Allende.

¿Cómo se puede colaborar si no se participa? A través de una donación con el alias: coninvillallende.

