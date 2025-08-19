Villa Allende corre y camina a beneficio de CONIN
El evento será el domingo 24 de agosto desde las 10. Habrá recorridos de 3, 6 y 10 kilómetros.
19/08/2025 | 14:24Redacción Cadena 3
FOTO: Maratón en Córdoba. (Ilustrativa)
El próximo domingo 24 de agosto a las 10 horas, Villa Allende será escenario de la 1° Carrera Solidaria "Villa Allende Corre y Camina", un evento inclusivo en beneficio de CONIN Villa Allende.
La propuesta pensada para que todas las edades y niveles puedan participar tendrá recorridos de 3, 6 y 10 kilómetros que podrán realizarse corriendo, trotando o caminando. En esta carrera, el espíritu es claro: “gana todo aquel que cruza la meta”.
Dónde y cómo inscribirse
La largada será desde Estancia La Victoria, camino al Pan de Azúcar, en Villa Allende.
La inscripción tiene un costo de $10.000 más un paquete de leche en polvo (con vencimiento largo) y la misma estará abierta hasta el viernes 22 de agosto.
Para anotarse, se puede enviar un mensaje al +54 9 351 324-2266.
Cómo colaborar
Quienes no puedan participar de la carrera también pueden sumarse con una donación a través del alias: coninvillallende.
La consigna es simple: “Una carrera para todos los niveles. Caminá, corré o trotá, todas las formas son bienvenidas. Tu donación aumenta el futuro”.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? La 1° Carrera Solidaria "Villa Allende Corre y Camina".
¿Quiénes se beneficiarán con el evento? CONIN Villa Allende.
¿Cuándo se realizará la carrera? El domingo 24 de agosto a las 10 horas.
¿Dónde será la largada? Desde Estancia La Victoria, camino al Pan de Azúcar, en Villa Allende.
¿Cómo se puede colaborar si no se participa? A través de una donación con el alias: coninvillallende.