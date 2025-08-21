Video: intensa persecución, choque y un hombre detenido en zona norte

Un hombre de 30 años fue aprehendido tras una persecución vehicular que finalizó con un choque en el norte de Rosario durante la madrugada del martes. Los eventos comenzaron aproximadamente a la 1:35 cuando un Peugeot 207 gris circulaba a alta velocidad con las luces apagadas por bulevar Rondeau.

Al llegar a la intersección con calle República del Líbano, el conductor ignoró las señales lumínicas de la Policía Motorizada y sonoras de los efectivos para que detuviera su marcha.

Inició una maniobra de fuga a gran velocidad, llegando a circular en contramano por varias calles del sector.

La persecución terminó cuando el vehículo impactó contra un auto estacionado en la esquina de Rondeau y Olivé. Tras el choque, el conductor avanzó aproximadamente una cuadra más antes de detenerse definitivamente en Rondeau y Gregoria Matorras.

En el lugar se identificó al conductor como Lucas Adrián G., quien presentaba un estado de nerviosismo evidente. No portaba objetos peligrosos al momento de su aprehensión.

Una mujer de 32 años, propietaria del vehículo colisionado, declaró en el sitio. El procedimiento continuó en la Comisaría Décima de la Unidad Regional II.