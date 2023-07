UTA paraliza el transporte en AMBA y parte del país: en Córdoba hay servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante un paro total de colectivos de corta y media distancia por 24 horas, aunque las líneas del Grupo DOTA, que opera mayormente en el Área Metropolitana de Bueno Aires (AMBA), ya dejó de funcionar este jueves.

El gremio que encabeza Roberto Fernández implementó esta medida de fuerza que comenzó en la medianoche de este jueves y tiene como objetivo que las empresas del sector cumplan la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte, que fijó los salarios de los choferes para el interior y en el AMBA.

El Gobierno aclaró que en esta ocasión no pueden intervenir y dictar la conciliación obligatoria, por lo que el paro no puede ser frenado con una determinación de esas características.

"Exigimos que se cumpla con los acuerdos paritarios alcanzados. Ante una negativa por parte de las empresas obligadas, se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de las 00 horas del día viernes 7 de julio del corriente", escribió la UTA en su cuenta de Twitter.

Asimismo, subieron un comunicado en el que se ratifica "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del AMBA y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)".

"Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio", agregó el gremio.

"Hemos verificado el incumplimiento en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. Como expresamos, se procederá a la retención de tareas en aquellas empresas que incumplan el pago del aumento salarial. Retenemos tareas a partir de las 00 horas del día de mañana viernes 7 de julio", precisaron.





En cambio, en otros jurisdicciones garantizaron el servicio al señalar: "Atento el cumplimiento en el pago del aumento salarial verificado en las jurisdicciones de Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero, Trelew. En estas provincias y ciudades el transporte de pasajeros está garantizado y será normal".

El pedido de la UTA es por un aumento escalonado que incluya un salario de 348.800 pesos en julio, 380.192 pesos en agosto y una remuneración básica de 414.409 pesos en septiembre.

En paralelo, también reclaman un aumento de los viáticos con los mismos plazos: 1.997 pesos en julio, 2.176 pesos en agosto y 2.372 pesos en septiembre.

El gobierno, que en varias ocasiones dictó la conciliación obligatoria para frenar el conflicto, en esta ocasión no lo puede hacer ya que "no se puede dictar dos veces".

"Como el conflicto no se resolvió y sigue siendo el mismo, no se puede volver a dictar, porque si no perdería sentido la misma herramienta", precisaron desde el Ministerio de Trabajo que encabeza Raquel Cecilia Kismer "Kelly" Olmos.

Asimismo, la UTA remarcó: "Ponemos en conocimiento que no permitiremos a los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las Autoridades Nacionales para obtener mayores recursos económicos, que generen su discusión en los espacios y las instancias adecuadas, y no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales".

"Exigimos a las Autoridades que hagan respetar los derechos, y apliquen el Articulo 6 de la Resolución conjunta de la Secretaria de Gestión del Transporte y la Secretaria de Articulación Interjurisdiccional, para no perjudicar usuarios", añadieron.

Asimismo, el sindicato cuestionó el accionar del Grupo DOTA, que responde a la UTA disidente, que dispuso en forma repentina un paro desde este jueves a las 16.

"Lamentamos el perjuicio que se ha generado por un pequeño grupo que responde a los intereses empresarios de DOTA, que paró en forma sorpresiva a las 16 horas, por mayores recursos para sus patrones. Los trabajadores no paramos, retenemos nuestras tareas por nuestro aumento desde las 00 hs", precisó el gremio que encabeza Fernández.

Las líneas que representan a DOTA y que ya dejaron de brindar servicio son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 A. Brown, 520 Lanús y 570 Avellaneda.

Al ser un paro total de servicio, durante este viernes se sumarán todos los colectivos que tengan recorrido entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Informe de Mauricio Conti y Matías Arrieta.