Una quinceañera pasó de una fiesta vacía a miles de asistentes en un estadio

FOTO: De fiesta vacía a celebración en un estadio, quinceañera mexicana se vuelve viral

AXTLA DE TERRAZAS, Mexico (AP) — Las cámaras destellaban y los reporteros se agolpaban alrededor de Isela Anahí Santiago Morales, de 15 años, mientras bajaba de un viejo descapotable en plena tormenta. Sus amigos formaron un cordón para que pudiera llegar al escenario.

Isela, hija de recolectores de basura de la zona, portaba un enorme vestido rosa. Lucía abrumada y exhausta.

Tan solo seis semanas antes, la fiesta de quinceañera de Isela —una celebración tradicional que simboliza el paso de la niñez a la juventud de las adolescentes en América Latina— había pasado casi desapercibida. Sus padres habían preparado comida e invitado a amigos, pero unos cuantos no aparecieron.

“Luego mi papá dijo que no se echara a perder la comida y subió en Facebook que sobraba comida como para 40 personas”, contó Isela.

Esa simple publicación transformó su vida.

/Inicio Código Embebido/

Isela Morales tendrá fiesta multitudinaria tras su decepcionante celebración de XV añoshttps://t.co/K2zYJAXQo5 pic.twitter.com/wcR5YzBKpx — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) August 22, 2025

/Fin Código Embebido/

Una fiesta con poca asistencia inspiró a la quinceañera del año

Isela vive con sus padres y una hermana en una modesta casa de madera con techo de hojalata en Axtla de Terrazas, un pueblo de unos 32.000 habitantes en el estado de San Luis Potosí, en el centro del país. Su madre es de ascendencia náhuatl y sus padres se ganan la vida recolectando basura. Habían estirado sus ahorros para organizar una pequeña fiesta el 9 de julio.

Pero la asistencia fue escasa y la decepción, inmensa.

Las fiestas para las quinceañeras tienen un profundo peso cultural en México y América Latina, ya que representan un paso simbólico de la niñez a la adultez. A menudo las familias ahorran durante años para organizarlas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La chispa viral surgió cuando un fotógrafo local ofreció una sesión gratuita, seguido por el DJ y organizador de eventos Jerónimo Rosales, quien se comprometió a proporcionar la música.

“Pongo sonido para muchas quinceañeras”, señaló Rosales, “y yo creo que todas las quinceañeras lo que más desean es una fiesta bonita. Que asistan, que convivan con ella... y pues qué feo que la dejaron sola... y vi y dije: ‘No, yo no puedo dejar pasar eso’”.

/Inicio Código Embebido/

En San Luis Potosí, continúa la fiesta de XV años de Isela Morales, donde la joven ya ha bailado su vals.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/ozdLw9NYPT — NMás (@nmas) August 24, 2025

/Fin Código Embebido/

Miles asisten a una fiesta en un estadio

La historia se difundió, y comenzaron a llegar donativos de negocios locales y de particulares. El gobierno municipal ofreció el estadio del pueblo para el evento. La noche del sábado, miles de personas iban llegando a pesar de aguaceros torrenciales que periódicamente acallaban a las bandas.

“Nos imaginábamos... una decoración bonita en un saloncito pequeño como para unas 200 personas, 150 gentes”, recordó Rosales. “Nunca nos imaginamos nosotros que en verdad esto fuera a ser lo que es ahorita”.

Más de una docena de grupos musicales locales actuaron gratis en dos escenarios, el gobierno estatal financió el acto principal que tocó hasta pasada la medianoche y políticos locales dieron discursos desde el escenario.

En la coreografía—un punto culminante habitual de cualquier fiesta de una quinceañera— Isela bailó junto a seis chicos adolescentes al ritmo de una canción compuesta especialmente para ella.

Asistieron unas 2.000 personas, algunas desde diversas regiones de México e incluso desde Estados Unidos.

Saraí Rosales, de 44 años, de visita desde Dallas, Texas, dijo: “Hizo noticia nacional. Y ya cuando lo vimos en la tele en casa, nos emocionamos más y dijimos: ‘vamos a venir’”.

Yolanda Castro, una ama de casa de 37 años que vino con su esposo desde un pueblo vecino, señaló: “La conocíamos nada más por redes sociales, y vimos todo lo que se estaba organizando y nos unimos para venir hoy a esta fiesta”.

No es la primera vez que la fiesta de una quinceañera se vuelve viral en el estado. En 2016, millones confirmaron su asistencia y miles acudieron a la fiesta de cumpleaños de una adolescente de San Luis Potosí llamada Rubí Ibarra, luego de que su padre invitara a “todos” a asistir, sin medir las consecuencias.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Isela se convierte en propietaria de un terreno

Isela, con voz suave y la mirada aturdida por el resplandor de las cámaras, pidió a los asistentes que donaran juguetes para niños vulnerables en lugar de traer regalos.

De todas formas, los presentes para ella no tardaron en llegar. En el escenario, se topó con un enorme paquete y en él encontró una carta que le otorgaba un terreno de 90 metros cuadrados (969 pies cuadrados) en Axtla. Se echó a llorar al darse cuenta de que ahora es dueña de una propiedad en su poblado natal.

El gobierno local también le otorgó una beca para continuar sus estudios.

Pero para Illiana Ortega, maestra de la escuela primaria donde Isela estudió y amiga cercana suya, la atención hacia ella es bienvenida solo si perdura.

“Lo más importante de todo esto es que no se acabe mañana la fiesta, sino que continúen las autoridades pertinentes dándole a la niña un seguimiento adecuado para que ella pueda cumplir sus sueños, sus metas, y pues su sueño de ella es ser maestra”, expresó.

La fiesta duró toda la noche

La fiesta maratónica se extendió hasta el domingo al amanecer. Llovió toda la noche, pero la multitud se quedó en el estadio.

En un momento en que se alejó un poco de la gente, el nerviosismo de Isela dio paso a una alegría profunda: sonrió de oreja a oreja mientras cortaba su pastel de cumpleaños junto a Rosales y Ortega.

Cuando se le preguntó si le importaba la fama que siguió a su historia viral, Isela sólo se encogió de hombros y respondió que no lo sabía. Su padre, Ramón, quien encendió la mecha con la publicación en Facebook sobre la comida sobrante, mantuvo una actitud discreta durante la celebración, y sólo subió una vez a la pista de baile para compartir una canción con su hija.

Para la tranquila adolescente fue más que una fiesta de cumpleaños tardía. Fue una breve probadita de la fama, una fiesta masiva que nunca esperó, y sobre todo un momento para ser celebrada por su comunidad, incluso si parecía lista para volver a su vida ordinaria una vez que la música dejara de sonar.