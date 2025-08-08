FOTO: Una Ferrari se despistó en Guernica y terminó dentro de un campo

El conductor de una Ferrari amarilla se despistó y el vehículo terminó incrustado en un campo lindero a la intersección de las rutas 6 y 16, en la localidad bonaerense de Guernica.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió este jueves por la mañana y fue reportado por personal del Destacamento Vial Guernica que, al llegar al lugar, encontró el vehículo de alta gama sin ocupantes.

Además, el rodado fue remolcado por una grúa perteneciente a la empresa Remolques Conde, cuyo titular, Alejandro Conde, aportó información clave.

De acuerdo al relato, el conductor del Ferrari fue identificado como Diego Martínez, un comerciante domiciliado en Canning, quien habría perdido el control del vehículo por razones que aún se investigan.

Pese al impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios antes del arribo del personal policial.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente, a cargo de la Dra. Karina Guyot, dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, además de solicitar la presencia de peritos en la zona.

Por el momento, se desconoce el dominio del vehículo y continúan las tareas en el lugar para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

Finalmente, el Personal policial de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata permanece en la zona para garantizar las pericias correspondientes.

CHOCÓ LA FERRARI



Ocurrió en San Vicente, en la rotonda de las Rutas 16 y 6.



"Pistando como un campeón", perdió el control e impactó contra un poste terminando a casi 40 metros de la traza.



El vehículo de alta gama quedó DESTRUIDO y el conductor resultó ileso.@todonoticias pic.twitter.com/z82QeXctZW — Daiana Lombardi (@DayLombardi) August 8, 2025

