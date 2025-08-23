Un motociclista murió tras despistar y chocar contra un poste en Berisso

FOTO: Un motociclista murió tras despistar e impactar contra un poste en Berisso

Un motociclista de 49 años murió tras despistar y chocar contra un poste en la zona de la Rotonda René Favaloro, sobre la avenida Génova, en el ingreso a la ciudad de La Plata.

El hecho se dio en la tarde del viernes en la ciudad de Berisso y, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la víctima —que no llevaba colocado el casco reglamentario— circulaba a gran velocidad cuando impactó contra la rotonda, se desvió hacia la avenida 7 (Génova) y terminó colisionando contra un poste.

Tras el trágico episodio, una ambulancia del SAME arribó al lugar y trasladó al herido al Hospital Larrain, donde ingresó con una grave lesión en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, pasadas las 19 se confirmó su fallecimiento y fue identificado como Rubén Diego Alberto, quien tenía domicilio en la ciudad de Necochea.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas, inspectores del área de Seguridad Vial y agentes del Centro Operativo de Monitoreo (COM).

El hecho es investigado por las autoridades judiciales de turno para determinar las causas que derivaron en el trágico desenlace.