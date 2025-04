Un helicóptero se estrelló en el río Hudson: al menos cinco muertos

Un helicóptero con al menos cinco personas a bordo se estrelló en el río Hudson, en Nueva York. El accidente ocurrió en Jersey City y fue reportado por la policía local. Las imágenes transmitidas por canales de televisión mostraron los esquíes de aterrizaje del helicóptero sobresaliendo del agua.

El Departamento de Policía de Nueva York emitió un comunicado en el que advertía sobre las demoras en el tránsito en las áreas cercanas debido al incidente. "Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las inmediaciones de la autopista West Side y la calle Spring, se prevén vehículos de emergencia", indicaba el mensaje oficial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Algunos medios dicen que los seis ocupantes del helicóptero han muerto, pero ninguna fuente oficial lo ha confirmado hasta el momento.

"Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las cercanías de West Side Highway y Spring Street, se esperan vehículos de emergencia y retrasos en el tráfico en las áreas circundantes", informó Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en una publicación de X.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó en que el helicóptero era un Bell 206, pero indica que se desconoce el número de personas a bordo.

"La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán el incidente. La NTSB liderará la investigación y proporcionará información actualizada", anota la FAA en un post de X.

/Inicio Código Embebido/

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj