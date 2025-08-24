En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Banfield

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Banfield

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un colectivo chocó contra un ingreso del Hospital de Urgencias: 9 lesionados

El transporte impactó contra la entrada de ambulancias del nosocomio de la ciudad capital. El chofer trasladaba a una mujer descompensada y, tras el impacto, al menos 9 menores resultan heridos.

24/08/2025 | 16:29Redacción Cadena 3

FOTO: Un colectivo chocó contra un ingreso del Hospital de Urgencias: nueve heridos

Un colectivo de la empresa Coniferal chocó en la tarde de este domingo contra un alero en la entrada de ambulancias del Hospital de Urgencias, en el hecho al menos 9 menores resultaron heridos.

El hecho ocurrió en el nosocomio ubicado sobre la calle Catamarca al 441 del centro de la ciudad de Córdoba. 

El chofer del vehículo explicó que se dirigía al hospital con una mujer descompensada para recibir asistencia médica. 

Tras el accidente, se reportaron casi una decena de heridos, la mayoría menores. 

En el lugar, se encontraban trabajando médicos y personal policial para atender la situación.

Fuente: Policia de la Provincia de Córdoba. 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho