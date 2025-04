Un cardenal suspendido por el papa Francisco exige participar en el cónclave

El cardenal Giovanni Ángelo Becciu, quien fue suspendido por el papa Francisco tras verse implicado en un escándalo financiero, sostiene que puede participar en el próximo cónclave, a pesar de estar considerado como "no elector".

Becciu, quien ocupó el cargo de sustituto en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, recibió la instrucción del papa en 2020 de renunciar a los "derechos y privilegios" que conlleva ser cardenal.

Hasta su suspensión, Becciu disfrutaba de acceso directo al Papa y una gran autoridad en el gobierno de la Iglesia, y posteriormente fue ascendido a la dirección del departamento encargado de la canonización de santos. Sin embargo, en 2023, fue condenado a cinco años y medio de prisión por malversación de fondos y fraude, convirtiéndose en el primer cardenal en ser condenado por el tribunal penal del Vaticano. Pese a su condena, Becciu ha mantenido su inocencia y ha presentado una apelación que aún está en trámite.

/Inicio Código Embebido/

Enviado Especial Internacionales La muerte del Papa. Una multitud de fieles despide a Francisco en la Basílica de San Pedro Los restos permanecerán en ese templo hasta el sábado, cuando se realice el funeral Luego, habrá nueve días de ceremonias religiosas. Por Chema Forte, enviado especial de Cadena 3 al Vaticano.

/Fin Código Embebido/

Aunque la oficina de prensa de la Santa Sede ha declarado que Becciu es un "no elector", él aseguró en una entrevista periodística que no hubo una voluntad explícita de excluirlo del cónclave ni una solicitud formal de renuncia por escrito. En sus palabras: "El Papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave".

El debate sobre su participación en el cónclave se abordará durante las reuniones previas entre los cardenales, donde se decidirán los detalles técnicos de la elección. La decisión sobre su posibilidad de votar recaerá en el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, y en el cardenal Pietro Parolin, quienes supervisarán el proceso electoral en la Capilla Sixtina.

Según fuentes locales, la condena de Becciu se debió a la compra de un edificio en Sloane Avenue, en el corazón de Londres, así como otras irregularidades financieras, incluyendo donaciones de 125 mil euros a una asociación vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, donde un hermano de Becciu era el presidente.

A pesar de ser un "no elector", cabe recordar que solo los cardenales menores de 80 años pueden votar en las elecciones papales. Actualmente, existen 135 cardenales elegibles, y Becciu, con sus 76 años, cumple los requisitos establecidos en cuanto a la edad.