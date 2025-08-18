Un auto impactó contra un local comercial en pleno centro de Villa Allende

FOTO: El VW Senda, en el momento en que se dirige, descontrolado, hacia la vereda.

Un automóvil impactó este lunes contra la pared de un local comercial en pleno centro de la ciudad de Villa Allende.

Por causas que se investigan, un Volkswagen Senda protagonizó un accidente en la intersección de la avenida Goycochea y Maipú.

El conductor y su acompañante resultaron con politraumatismos y fueron llevados en ambulancia a un hospital en La Calera.

Las imágenes del choque quedaron registradas en las cámaras de seguridad.

/Inicio Código Embebido/

Video. El momento en que el auto impacta contra el comercio en Villa Allende Informados al regreso Episodios

/Fin Código Embebido/

Si bien las causas del mismo están siendo investigadas, las primeras averiguaciones dan cuenta de que el conductor habría perdido el control de su vehículo.