En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un auto impactó contra un local comercial en pleno centro de Villa Allende

Fue en la intersección de la avenida Goycochea y Maipú. El conductor y su acompañante resultaron con politraumatismos y fueron trasladados a un hospital. Video. 

18/08/2025 | 21:49Redacción Cadena 3

FOTO: El VW Senda, en el momento en que se dirige, descontrolado, hacia la vereda.

Un automóvil impactó este lunes contra la pared de un local comercial en pleno centro de la ciudad de Villa Allende.

Por causas que se investigan, un Volkswagen Senda protagonizó un accidente en la intersección de la avenida Goycochea y Maipú.

El conductor y su acompañante resultaron con politraumatismos y fueron llevados en ambulancia a un hospital en La Calera.

Las imágenes del choque quedaron registradas en las cámaras de seguridad.

/Inicio Código Embebido/

  1.

    Video. El momento en que el auto impacta contra el comercio en Villa Allende

    Informados al regreso

    Episodios

/Fin Código Embebido/

Si bien las causas del mismo están siendo investigadas, las primeras averiguaciones dan cuenta de que el conductor habría perdido el control de su vehículo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho