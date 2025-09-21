En vivo

Sociedad

Tenían autorización Reprocann para 9 plantas y les hallaron 185: están presos

Un hombre y una mujer fueron detenidos en una casa de Empalme Graneros, donde hallaron marihuana y armas. Según los reportes, todo comenzó por un alerta vecinal.

21/09/2025 | 11:24Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Las plantas secuestradas por personal de Gerdarmería Nacional.

Un patrullaje de Gendarmería en Empalme Graneros derivó en un operativo con el hallazgo y secuestro de más de 180 plantas y plantines de marihuana, en Rosario. Sucedió en la noche del sábado en Cullen al 1000 bis.

Según lo que trascendió, un vecino alertó por un "fuerte olor" que salía de un domicilio, por lo que entrevistaron a los dueños de la casa, que exhibieron la habilitación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para tener 9 plantas. No obstante, al ser autorizados los gendarmes par el ingreso por parte de la Justicia Federal de Rosario, constataron que había 180 plantas y plantines.

El Reprocann permite el cultivo controlado para tratamientos medicinales o paliativos del dolor. No obstante, no es el primer caso donde hay abusos o "pantallas" para cultivar para narcotráfico o narcomenudeo.

Con ese panorama, Gendarmería detuvo a los moradores, identificados como Héctor A., y Jésica D.. Hallaron además una conexión de alumbrado, dos revólvers, una escopeta, dinero y seis celulares.

Los implicados quedaron alojados en el Escuadrón de Seguridad Ciudadana Rosario.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Empalme Graneros? Un patrullaje de Gendarmería resultó en el hallazgo y secuestro de más de 180 plantas de marihuana.

¿Quién alertó a las autoridades? Un vecino reportó un "fuerte olor" proveniente de un domicilio.

¿Cuándo sucedió el operativo? El operativo tuvo lugar en la noche del sábado.

¿Dónde se encontró la marihuana? En Rosario, específicamente en Cullen al 1000 bis.

¿Por qué se detuvo a los moradores? Se encontraron más plantas de las permitidas por el REPROCANN, junto con armas y otros elementos.

