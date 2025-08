Talleres y deporte: jóvenes rosarinos encuentran una nueva oportunidad

En Rosario, más de 16 mil jóvenes participan actualmente de “Nueva Oportunidad”, un programa provincial que ofrece talleres de oficios, deportes y actividades recreativas. La propuesta, que se implementa desde 2024, apunta a acompañar a personas de entre 12 y 35 años en situación de vulnerabilidad social.

Mateo tiene 14 años y vive en barrio Parque Casas. Nunca había practicado deportes acuáticos, hasta que un día en la vecinal escuchó hablar de waterpolo social. Comenzó por curiosidad y hoy está convocado a la preselección argentina sub-15. “No tenía idea de qué se trataba, pero me entusiasmó. Ahora no lo puedo creer”, cuenta. “Cuando me contaron lo de la selección, solo quería llegar a casa para contarle a mi papá”.

Según datos oficiales, el programa ya llegó a más de 21 mil jóvenes en toda la provincia y trabaja en red con más de 350 organizaciones sociales. En Rosario, los talleres más elegidos van desde la gastronomía y la barbería hasta nuevas tecnologías.

Marcos Álvarez Rubio entró al programa a través de un taller de barbería. Hoy, no solo perfeccionó su oficio, sino que también enseña a otros chicos en la Asociación Civil Inconsciente Colectivo. “Pude empezar de cero. Hoy estoy del otro lado, contando mi experiencia”, dice.

En el barrio Travesía, Ana Medina —integrante de la comunidad Qom— se sumó a un taller de herrería y terminó formando parte de una cooperativa. “Lo que más valoro es la contención. Pasamos de aprender a organizarnos como grupo de trabajo. Hicimos huerta, freestyle y ahora tenemos nuestra propia barbería”.

Desde el gobierno provincial indican que el objetivo del programa es construir una red de cuidado y formación que articule con municipios, comunas y organizaciones sociales.