Sigue el frío en Córdoba: cómo estará la temperatura el fin de semana

FOTO: Llega un nuevo descenso de temperatura a Córdoba: cuál será el día más frío

El frío regresó a Córdoba tras un breve periodo de temperaturas más agradables. Este fenómeno invernal, que ya había sido habitual en julio, se intensificó nuevamente en agosto, con pronósticos que anticipaban mínimas de hasta 4°C para el fin de semana.

La ciudad registrará un mínimo de 9°C este jueves. Los días más fríos se esperan para el viernes y sábado, con mínimas de 4°C en ambos casos.

A partir del domingo, las temperaturas comenzarán a subir gradualmente, alcanzando un máximo de 23°C el lunes.

Se recomienda a los habitantes abrigarse bien durante los próximos días, especialmente en la madrugada y la noche.