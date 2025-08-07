En vivo

Sociedad

Sigue el frío en Córdoba: cómo estará la temperatura el fin de semana

Se anticipa un repunte térmico desde el domingo, pero la inestabilidad climática persiste con un nuevo frente frío a la vista.

07/08/2025 | 15:35Redacción Cadena 3

FOTO: Llega un nuevo descenso de temperatura a Córdoba: cuál será el día más frío

El frío regresó a Córdoba tras un breve periodo de temperaturas más agradables. Este fenómeno invernal, que ya había sido habitual en julio, se intensificó nuevamente en agosto, con pronósticos que anticipaban mínimas de hasta 4°C para el fin de semana. 

La ciudad registrará un mínimo de 9°C este jueves. Los días más fríos se esperan para el viernes y sábado, con mínimas de 4°C en ambos casos. 

A partir del domingo, las temperaturas comenzarán a subir gradualmente, alcanzando un máximo de 23°C el lunes

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se recomienda a los habitantes abrigarse bien durante los próximos días, especialmente en la madrugada y la noche.  

Lectura rápida

¿Qué fenómeno climático regresó a Córdoba? El frío regresó tras un breve periodo de temperaturas más agradables.

¿Qué temperaturas mínimas se pronostican para el fin de semana? Se anticipan mínimas de hasta 4°C.

¿Cuándo se esperan los días más fríos? Los días más fríos se esperan para el viernes y sábado.

¿Qué temperatura máxima se alcanzará el lunes? Se alcanzará un máximo de 23°C el lunes.

¿Qué se recomienda a los habitantes de Córdoba? Se recomienda abrigarse bien durante los próximos días, especialmente en la madrugada y la noche.

