FOTO: Sentenciaron a 15 años a un hombre por una tentativa de femicidio en Venado Tuerto

La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre a la pena de 15 años por la tentativa de femicidio de su ex pareja, en la ciudad de Venado Tuerto.

El culpable, identificado como Gustavo Daniel Vivas, recibió esa pena por los delitos de tentativa de homicidio agravado (por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar un contexto de género y por el uso de arma de fuego), lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo y por mediar un contexto de género), y portación ilegítima de arma de fuego.

De acuerdo a los fundamentos de la fiscal Andrea Cavallero, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2023 cuando Vivas “conducía una moto en la que viajaba con otro hombre” y observó a su ex mujer, a quien se acercó e insultó en reiteradas ocasiones.

En este sentido, amenazó a la víctima con un arma de fuego sin autorización y gatilló dos veces, pero sin éxito y usó el revólver para propinarle culatazos en la cabeza y en el rostro.

“La mujer en un momento se desmayó y cayó a la vereda”, agregó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y sostuvo: “Cuando la víctima estaba tendida en el suelo, su expareja realizó dos disparos con el fin de matarla, aunque no fue alcanzada por ningún proyectil, por lo que sobrevivió”.