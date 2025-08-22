En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Sentenciaron a 15 años a un hombre por una tentativa de femicidio en Venado Tuerto

El condenado gatilló dos veces para asesinar a su ex esposa pero no tuvo éxito.

22/08/2025 | 18:03Redacción Cadena 3

FOTO: Sentenciaron a 15 años a un hombre por una tentativa de femicidio en Venado Tuerto

La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre a la pena de 15 años por la tentativa de femicidio de su ex pareja, en la ciudad de Venado Tuerto.

El culpable, identificado como Gustavo Daniel Vivas, recibió esa pena por los delitos de tentativa de homicidio agravado (por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar un contexto de género y por el uso de arma de fuego), lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo y por mediar un contexto de género), y portación ilegítima de arma de fuego.

De acuerdo a los fundamentos de la fiscal Andrea Cavallero, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2023 cuando Vivas “conducía una moto en la que viajaba con otro hombre” y observó a su ex mujer, a quien se acercó e insultó en reiteradas ocasiones.

En este sentido, amenazó a la víctima con un arma de fuego sin autorización y gatilló dos veces, pero sin éxito y usó el revólver para propinarle culatazos en la cabeza y en el rostro.

“La mujer en un momento se desmayó y cayó a la vereda”, agregó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y sostuvo: “Cuando la víctima estaba tendida en el suelo, su expareja realizó dos disparos con el fin de matarla, aunque no fue alcanzada por ningún proyectil, por lo que sobrevivió”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? La Justicia condenó a un hombre a 15 años por tentativa de femicidio en Venado Tuerto.

¿Quién es el condenado? El agresor fue Gustavo Daniel Vivas.

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Los hechos tuvieron lugar el 1 de septiembre de 2023.

¿Dónde se produjeron los incidentes? Ocurrieron en la ciudad de Venado Tuerto.

¿Cómo actuó el condenado? Gatilló dos veces contra su expareja sin que la víctima resultara herida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho