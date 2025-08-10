Semana de la Lactancia Materna: realizan acciones comunitarias

La referente de Maternidad e Infancia del Área Programática Centro, Tatiana Obeid Pedemonte, brindó detalles sobre la iniciativa que impulsa el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo de Luis Medina Ruiz, a lo largo de la provincia. Durante la semana se realizaron talleres y se ofrecieron espacios de escucha para la madre y la familia.

Bajo el lema “Prioricemos la lactancia materna construyendo sistemas de apoyo sostenible”, se llevó a cabo la semana de concientización y promoción de este saludable hábito. “Esto es garantizarle a la madre no solo que tenga el derecho de amamantar desde el punto de vista de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, sino que tenga siempre un espacio que le garantice la lactancia, lo cual no solo es una inversión para la salud del bebé, sino para el futuro tanto de la madre como del niño”.

Siguiendo esta línea Obeid Pedemonte destacó el compromiso de todos y cada uno de los profesionales de la salud de cada uno de los centros sanitarios que conforman el área programática: “Hay más de 67 Caps en toda el área y en todos y cada uno se realizó algún tipo de actividad durante la semana, charlas, encuentros, información, videos, para la mamá como la familia, tratando de apoyar y fomentar la lactancia materna, trabajo que debe mantenerse y sostenerse en el tiempo”.