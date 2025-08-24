Semana con tiempo estable y temperaturas en ascenso hasta el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido para Rosario, que marca una semana mayormente estable y con temperaturas en ascenso. Tras un domingo con nubosidad variable, se esperan varios días de sol pleno antes del ingreso de inestabilidad hacia el fin de semana.

Para este lunes 25 de agosto se prevé cielo despejado durante toda la jornada, con una mínima de 7° y una máxima de 21°. El martes 26 continuará en la misma línea, con marcas térmicas entre 11° y 22°, sin probabilidad de precipitaciones.

El miércoles 27 habrá un leve descenso en las temperaturas, con una mínima de 9° y una máxima de 20°, acompañado de algunas nubes por la tarde. En tanto, el jueves 28 el panorama volverá a mejorar: se estima un día soleado, con registros de entre 10° y 19°.

El viernes 29 será la jornada más cálida de la semana, con una máxima que alcanzaría los 24°. Sin embargo, el sábado 30 está prevista la llegada de lluvias y un descenso marcado de la temperatura, con mínima de 13° y máxima de 16°.

De esta manera, Rosario tendrá varios días de estabilidad antes de un cambio de tiempo previsto para el inicio del próximo fin de semana.