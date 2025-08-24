En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Semana con tiempo estable y temperaturas en ascenso hasta el viernes

El SMN anticipa días soleados entre lunes y jueves, con máximas de hasta 24°. Las lluvias podrían regresar el próximo sábado.

24/08/2025 | 22:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Se espera un día soleado en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido para Rosario, que marca una semana mayormente estable y con temperaturas en ascenso. Tras un domingo con nubosidad variable, se esperan varios días de sol pleno antes del ingreso de inestabilidad hacia el fin de semana.

Para este lunes 25 de agosto se prevé cielo despejado durante toda la jornada, con una mínima de 7° y una máxima de 21°. El martes 26 continuará en la misma línea, con marcas térmicas entre 11° y 22°, sin probabilidad de precipitaciones.

El miércoles 27 habrá un leve descenso en las temperaturas, con una mínima de 9° y una máxima de 20°, acompañado de algunas nubes por la tarde. En tanto, el jueves 28 el panorama volverá a mejorar: se estima un día soleado, con registros de entre 10° y 19°.

El viernes 29 será la jornada más cálida de la semana, con una máxima que alcanzaría los 24°. Sin embargo, el sábado 30 está prevista la llegada de lluvias y un descenso marcado de la temperatura, con mínima de 13° y máxima de 16°.

De esta manera, Rosario tendrá varios días de estabilidad antes de un cambio de tiempo previsto para el inicio del próximo fin de semana.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho