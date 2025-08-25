FOTO: Se realizaron unos 400 desalojos en la Ciudad de Buenos Aires

Unos 400 desalojos ya fueron llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires luego de que este lunes se realizara la desocupación del ex hotel Santa Ana, en el barrio porteño de San Telmo.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el inmueble, ubicado en México 712, se encontraba usurpado desde hace tres años, al tiempo que del operativo participaron oficiales de la Policía de la Ciudad y personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat.

El lugar posee 14 habitaciones y el dueño pidió recuperarlo para que sea destinado a usos comerciales.

En este contexto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, manifestó: “Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones”.

A este tipo de procedimientos se les añade la liberación de las veredas para la venta ilegal, que consistió en diez operativos de desalojo en Balvanera, Flores (avenida Avellaneda), Chacarita, Constitución, Parque Patricios y Parque Centenario.

Además, se desbarataron ferias ilegales en el aeroparque Jorge Newbery, Congreso, Plaza Lavalle y Retiro.