FOTO: Se realiza una audiencia clave del jury a la jueza Makintach

Una nueva audiencia del jury de enjuiciamiento a la magistrada Julieta Makintach se realizó este miércoles en el Anexo del Senado bonaerense de 7 y 49, en la ciudad de La Plata, donde se debatieron las pruebas presentadas por los acusadores y la defensa.

El abogado de la jueza, Darío Saldaño, conversó con la agencia Noticias Argentinas y señaló que se llevó a cabo una “actividad ordenatoria de la prueba” desde las 12:00.

“Es una audiencia relativamente tranquila ya que se trataron las pistas ofrecidas por los acusadores y las nuestras”, manifestó el letrado.

En este sentido, agregó: “Creo que lo más debatido fue la admisibilidad de algunos testigos y pericias que nosotros solicitamos”.

Con respecto a la presencia de Makintach, Saldaño sostuvo que “fue citada”, aunque “no es obligatorio” que concurra para participar de la audiencia: “No sé si va ir”.

La magistrada se encuentra acusada por su supuesta participación en el documental “Justicia Divina” que se basó en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Saldaño presentó este martes una denuncia contra los miembros del Ministerio Público del Departamento Judicial de San Isidro por la presunta manipulación de pruebas en la causa penal que investiga el proyecto audiovisual.

Se solicitó la investigación de “quienes resulten responsables como autores, partícipes o instigadores, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, y ocultamiento y eventual inutilización de medios de prueba” en la causa penal contra la magistrada.

El letrado, que presentó el descargo ante el procurador general de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sostiene que la secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de San Isidro, Marina Rodríguez, “confeccionó un documento con apariencia de acta judicial” acerca del tráiler del proyecto audiovisual basado en el debate técnico por el fallecimiento del astro argentino.

“No se consignó marca, modelo, imei NSE, número de abonado, ningún dato acerca del supuesto teléfono celular en el que se alojaba el video, ni el número de origen desde el cual supuestamente se le reenvió el video, como así tampoco la hora y duración del mismo y conversaciones previas y posteriores”, añadió.

En este sentido, recrimina que el texto “no cumple con las formalidades esenciales de un acta procesal” y “carece de la identificación de los funcionarios actuantes, lugar preciso, consignación objetiva de circunstancias, firmas completas y testigos hábiles”.

“El material audiovisual fue incorporado en infracción al artículo 265 bis Código Penal bonaerense, que exige preservación de cadena de custodia, registro técnico y disponibilidad inmediata para las partes”, cuestionó.