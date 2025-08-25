En vivo

Sociedad

Se prendió fuego un colectivo en la ruta C45: no hubo heridos

El vehículo es de la línea Sarmiento. En el momento del incidente, ocho pasajeros se encontraban a bordo. 

25/08/2025 | 17:07Redacción Cadena 3

FOTO: Colectivo prendido fuego en la ruta C45.

Un colectivo interurbano de la línea Sarmiento se prendió fuego en la ruta provincial C45, que conecta Alta Gracia con Carlos Paz.

En el momento del incidente, ocho pasajeros se encontraban a bordo del vehículo, pero no hubo personas lesionadas.

El siniestro se produjo en el kilómetro 13 de la ruta, lo que provocó el corte total del tránsito en la zona. Las autoridades locales, incluyendo policía caminera y bomberos, trabajaron en el lugar para controlar la situación.

Las autoridades recomendaron evitar la zona y de circular por allí hacerlo con precaución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un colectivo de la línea Sarmiento se incendió en la ruta provincial C45.

¿Quién estaba involucrado? Ocho pasajeros estaban a bordo, pero no hubo lesionados.

¿Cuándo sucedió? El siniestro ocurrió en el kilómetro 13 de la ruta.

¿Dónde sucedió? En la ruta provincial C45, que conecta Altagracia con Carlos Paz.

¿Cómo se manejó la situación? Las autoridades locales trabajaron para controlar el incendio y se cortó el tránsito.

¿Por qué se recomienda precaución? Debido al corte total del tránsito en la zona.

