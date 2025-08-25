Se prendió fuego un colectivo en la ruta C45: no hubo heridos

Un colectivo interurbano de la línea Sarmiento se prendió fuego en la ruta provincial C45, que conecta Alta Gracia con Carlos Paz.

En el momento del incidente, ocho pasajeros se encontraban a bordo del vehículo, pero no hubo personas lesionadas.

El siniestro se produjo en el kilómetro 13 de la ruta, lo que provocó el corte total del tránsito en la zona. Las autoridades locales, incluyendo policía caminera y bomberos, trabajaron en el lugar para controlar la situación.

Las autoridades recomendaron evitar la zona y de circular por allí hacerlo con precaución.

Informe de Gonzalo Carrasquera.